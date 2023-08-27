Land Rover готовит несколько новых внедорожников Discovery — Finance.ua

Land Rover готовит несколько новых внедорожников Discovery Сегодня 23:33 — Технологии&Авто

Land Rover готовит несколько новых внедорожников Discovery

JLR (Jaguar Land Rover) планирует расширить линейку моделей Discovery. Это связано с падением продаж кроссовера.

Об этом сообщили на сайте Automotive News Europe.

Кроссоверы Land Rover Discovery и Discovery Sport продемонстрировали невысокие показатели продаж по итогам второго квартала 2023 года. Это связано с огромной популярностью внедорожника Defender.

В JLR не намерены отказываться от Land Rover Discovery и Discovery Sport. Вместо этого они войдут в расширенную линейку моделей.

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Land Rover разрабатывает электронную версию Land Rover Discovery. Электрокроссовер будет построен на новой платформе.

Генеральный директор JLR Адриан Марделл заявил, что концерну необходимо создать бизнес-модель, которая будет успешной. Поэтому будущее моделей Land Rover Discovery и Discovery Sport остается неизвестным.

В Land Rover заинтересованы в сохранении самых дешевых моделей. Электрическая версия Land Rover Discovery может помочь повысить интерес покупателей к кроссоверу.

Фокус По материалам:

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