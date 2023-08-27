Land Rover готовит несколько новых внедорожников Discovery — Finance.ua

Land Rover готовит несколько новых внедорожников Discovery
JLR (Jaguar Land Rover) планирует расширить линейку моделей Discovery. Это связано с падением продаж кроссовера.
Об этом сообщили на сайте Automotive News Europe.
Кроссоверы Land Rover Discovery и Discovery Sport продемонстрировали невысокие показатели продаж по итогам второго квартала 2023 года. Это связано с огромной популярностью внедорожника Defender.
В JLR не намерены отказываться от Land Rover Discovery и Discovery Sport. Вместо этого они войдут в расширенную линейку моделей.
Читайте также
Land Rover разрабатывает электронную версию Land Rover Discovery. Электрокроссовер будет построен на новой платформе.
Генеральный директор JLR Адриан Марделл заявил, что концерну необходимо создать бизнес-модель, которая будет успешной. Поэтому будущее моделей Land Rover Discovery и Discovery Sport остается неизвестным.
В Land Rover заинтересованы в сохранении самых дешевых моделей. Электрическая версия Land Rover Discovery может помочь повысить интерес покупателей к кроссоверу.
Поделиться новостью