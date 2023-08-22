В Сан-Франциско запустили беспилотные автобусы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Сан-Франциско запустили беспилотные автобусы

Технологии&Авто
40
В Сан-Франциско запустили беспилотные автобусы
В Сан-Франциско запустили беспилотные автобусы, www.wired.com
В Сан-Франциско запустили автобусы без водителей — накануне регуляторы в штате Калифорния одобрили расширение работы «роботакси».
Об этом сообщает AP News.
Бесплатный автобус будет курсировать ежедневно по фиксированному маршруту с семью остановками и соединит жилые кварталы с магазинами и общественными центрами.
В автономном транспортном средстве, не имеющем ни водительского сиденья, ни руля, работает сопровождающий, который при необходимости может управлять автобусом с помощью ручного контроллера. Шаттл может вместить до 10 пассажиров и будет работать с 9 утра до 18 вечера ежедневно и курсировать каждые 20 минут.
Читайте также
В городе есть два шаттла, поэтому один из них может заряжаться, пока другой перевозит пассажиров. Услуга шаттла предлагается в рамках грантовой пилотной программы, которая должна помочь оценить, как автономные средства транспорта могут дополнить систему общественного транспорта.
Пилотный проект автономных шаттлов был запущен после того, как Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам разрешила двум конкурирующим компаниям роботакси, Cruise и Waymo, предлагать круглосуточные пассажирские перевозки в Сан-Франциско. Шаттлы эксплуатируются компанией Beep.
Калифорния дала разрешение, несмотря на многочисленные жалобы на то, что такси без водителей совершают неожиданные остановки, создают пробки на дорогах и блокируют проезд машин экстренных служб. В среду город обратился в комиссию с просьбой приостановить расширение сети роботакси.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.