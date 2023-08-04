Toyota и Pony. ai планируют серийное производство роботокси в Китае — Finance.ua

Toyota и Pony. ai планируют серийное производство роботокси в Китае Сегодня 22:32 — Технологии&Авто

Toyota и Pony. ai планируют серийное производство роботокси в Китае

Японский автопроизводитель Toyota совместно с партнером — Pony. ai — планируют серийное производство роботокси в Китае, создав в этом году предприятие, которое будет производить авто, использующие технологию автономного вождения от стартапа.

Об этом пишет Reuters.

Две компании и GAC-Toyota, совместное предприятие японского автопроизводителя и китайской государственной компании Guangzhou Automobile Group, вместе инвестируют более 1 миллиарда юаней (140 миллионов долларов США).

«Это не только важный шаг для Toyota в осуществлении „преемственности и эволюции в китайском стиле“, но и новый этап в нашем деловом сотрудничестве с Pony. ai», — заявил гендиректор Toyota в Китае Тацуро Уэда.

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Toyota инвестировала сотни миллионов долларов в Pony. ai с момента, когда компании впервые объединились в 2019 году.

«Китай является лидером в разработке беспилотных автомобилей, и Pony. ai запустил услуги роботокси в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу. Компания также имеет офисы в Соединенных Штатах.

Автопроизводители за пределами Китая, однако, отступили от амбициозных графиков развертывания, прогнозируемых несколько лет назад, на фоне регуляторных помех.

В прошлом месяце Toyota заявила, что планирует ускорить местный дизайн и разработку «умных кабин», отвечающих потребностям китайского рынка, являющегося частью широкого поворота к электромобилям, поскольку она стремится догнать все более агрессивных местных конкурентов", — пишет агентство.

Економічна Правда По материалам:

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