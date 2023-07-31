Мировые продажи Toyota выросли до почти 5 миллионов автомобилей в первой половине года — Finance.ua
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Мировые продажи Toyota выросли до почти 5 миллионов автомобилей в первой половине года

Технологии&Авто
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Мировые продажи Toyota выросли до почти 5 миллионов автомобилей в первой половине года
Мировые продажи Toyota выросли до почти 5 миллионов автомобилей в первой половине года, www.reuters.com
Автопроизводитель Toyota Motor заявил, что продал на 5,1% больше автомобилей в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, чему способствовало ослабление ограничений на поставку полупроводников и особенно сильный спрос в Японии.
Об этом пишет Reuters.
За шесть месяцев компания продала около 4,9 миллиона автомобилей по всему миру, включая роскошный бренд Lexus, по сравнению с примерно 4,7 миллионами автомобилей за аналогичный период 2022 года.
Продажи Toyota в Японии подскочили на 33,2% до 878 215 единиц за этот период по сравнению с предыдущим годом, в то время как продажи в США снизились на 0,7% до чуть более 1 миллиона автомобилей, а в Азии сократились на полпроцента до около 1, 5 миллиона единиц.
В июне мировые продажи выросли на 10% до 898 947 единиц благодаря растущему спросу, в том числе на электрифицированные транспортные средства, такие как гибриды, на таких ключевых рынках, как США и Европа.
В июне продажи в Китае показали первое месячное снижение за последние три месяца, упав на 12,8% в годовом исчислении, до 174 548 автомобилей. За январь-июнь продажи в Китае упали на 2,8%.
Мировые продажи гибридных электромобилей выросли на 37,6% в годовом исчислении — до 292 131 единицы, что составляет чуть менее трети от общего количества автомобилей, проданных в мире в прошлом месяце.
По материалам:
Економічна Правда
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