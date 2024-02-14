Представлен самый экстремальный Land Rover (фото) — Finance.ua

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Представлен самый экстремальный Land Rover (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый экстремальный Land Rover (фото)
Представлен самый экстремальный Land Rover (фото), Фото: scarbovintage
В США создали сверхмощный внедорожник SV Rover. Экстремальная модель на базе Land Rover Defender будет выпускаться мелкими сериями и продавать по цене от 1,5 миллиона долларов.
Об этом сообщается на сайте компании Scarbo Vintage.
Именно это ателье выполнило разудалый тюнинг Land Rover Defender. От классического внедорожника мало что осталось — его выдают разве что дверь.
Фото: scarbovintage
Фото: scarbovintage
SV Rover получил совершенно новое шасси, а большинство его кузовных карбоновых панелей. Клиренс существенно увеличен, а колесные арки расширили, чтобы поместить огромные 40-дюймовые бездорожные шины. Также появилась диодная оптика.
Салон Land Rover Defender отличается простым стилем, но в его украшении использованы карбон и алькантара. Установлены спортивные кресла Sparco, а на передней панели появились виртуальный приборный щиток и 12,8-дюймовый тачскрин.
Оснащение также охватывает климат-контроль и электростеклоподъемники. Позади предусмотрен небольшой багажник.
Фото: scarbovintage
Фото: scarbovintage
Внедорожник SV Rover доступен в двух версиях. Бензиновый вариант получил 1115-сильный V8 с турбонаддувом, а электромобиль — 1020-сильную установку и батарею на 75 кВт∙ч.
В обеих модификациях предусмотрен полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Установлена ​​полностью новая подвеска с сменным клиренсом и рабочим ходом в 762 мм. Замедляют SV Rover карбоно-керамические тормоза диаметром 400 мм.
По материалам:
Фокус
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