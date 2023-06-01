Land Rover представил самый быстрый и технологичный Range Rover Sport в истории (фото) — Finance.ua

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Land Rover представил самый быстрый и технологичный Range Rover Sport в истории (фото)

Технологии&Авто
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Land Rover представил самый быстрый и технологичный Range Rover Sport в истории (фото)
Land Rover представил самый быстрый и технологичный Range Rover Sport в истории (фото)
Land Rover представила новый внедорожник Range Rover Sport SV 2024 модельного года, который производитель называет самым быстрым и мощным Range Rover Sport в истории.
В прошлом остался 5,0-литровый V8 двигатель с турбонаддувом, разработанный Jaguar Land Rover. Вместо него установлен 4,4-литровый V8 двигатель с двойным турбонаддувом и технологией мягкого гибрида, позаимствованной у BMW. Силовая установка выдает 626 л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента — на 59 л.с. и 100 Нм больше, чем раньше.

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Range Rover Sport SV 2024 модельного года требуется 3,6 секунды, чтобы разогнаться до 96 км/ч, а максимальная скорость достигает 290 км/ч. Это очень впечатляет, если учесть, что речь идет о машине, весящей целых 2560 кг.
Land Rover представил самый быстрый и технологичный Range Rover Sport в истории (фото)
Range Rover Sport SV 2024 получил первые в мире 23-дюймовые колеса из углеродного волокна, которые в сумме снижают массу автомобиля на 36 кг. Он является первым Range Rover с дополнительными углеродно-керамическими тормозами (Brembo), которые на 34 кг легче по сравнению со стандартными железными тормозами. Капот из углеродного волокна снижает массу еще на 76 кг.
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На этом джипе установлены шины Michelin Pilot Sport All Season 4 размером 285/40 R23 спереди и шины размером 305/35 R23 сзади. Обновленный динамический режим езды занижает автомобиль на 15 мм, а также улучшает реакцию дроссельной заслонки, руль и скорость реакции восьмиступенчатой автоматической коробки.
Land Rover представил самый быстрый и технологичный Range Rover Sport в истории (фото)
В салоне Range Rover Sport SV 2024 тоже хватает сюрпризов. Например, установлены передние сиденья Body and Soul Seats (BASS), вибрирующие в зависимости от музыки, воспроизводимой через аудиосистему Meridian с 29 динамиками мощностью 1430 Вт. Это позволяет водителю и переднему пассажиру «чувствовать» музыку.
В течение первого года производства Land Rover будет продавать скоростной внедорожник строго как Edition One, доступный только для избранных клиентов для заказа по приглашению.
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По материалам:
Ampercar
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