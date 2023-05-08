Land Rover возродил классический Defender (фото) — Finance.ua

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Land Rover возродил классический Defender (фото)

Технологии&Авто
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Land Rover возродил классический Defender (фото)
Land Rover возродил классический Defender (фото), Фото: Land Rover
Культовый Land Rover Defender первого поколения возвращается. Известную внедорожную модель выпустят лимитированной серией Works V8 Islay Edition из 30 экземпляров.
Об этом сообщает официальный сайт британского бренда.
За основу взят Land Rover Defender 2012-2016 годов выпуска. Будет предложен как короткий трехдверный вариант 90, так и удлиненная пятидверная версия 110. Дизайн авто изменен и выдержан в духе более старых Land Rover Series III 1971 года.
Фото: Land Rover
Фото: Land Rover
Салон Land Rover Defender Works V8 Islay Edition отделан кожей, а пол в багажнике выполнен из дерева. Также есть вставки из дорогой ткани с клетчатым узором в шотландском стиле.
Под капотом установлен 5,0-литровый V8 мощностью 405 л.с. С 8-ступенчатым автоматом новый Land Rover Defender разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с, а максимальная скорость ограничена на 171 км/ч.
Фото: Ленд Ровер
Фото: Ленд Ровер
Чтобы справиться с такой мощностью, внедорожник получил новые пружины подвески и амортизаторы, а также более эффективные тормоза. Конечно, сохранен полный привод с понижающей передачей.
Цена Land Rover Defender Works Islay Edition V8 будет на уровне Bentely Bentayga — 230 000 фунтов стерлингов ($290 000) за короткую версию и 245 000 фунтов стерлингов ($308 500) — за пятидверную. Каждому покупателю подарят дорогой виски Kilchoman (его выпускает компания внучки основателя Land Rover) и два фирменных стакана.
По материалам:
Фокус
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