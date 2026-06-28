Jaguar Land Rover объявил масштабный отзыв из-за риска подушек безопасности Сегодня 23:08 — Технологии&Авто

Land rover Defender

Североамериканское подразделение Jaguar Land Rover (JLR) объявило о масштабной отзывной кампании, охватывающей 250 857 автомобилей 2020−2026 годов выпуска. Под сервисную акцию попали популярные премиальные модели Discovery, Defender и Range Rover. Эксперты обнаружили серьезную проблему с пружинным разъемом подушки безопасности водителя, которая из-за коррозии может не развернуться во время аварии.

Об этом пишет autoevolution.

Какие автомобили отзывает JLR

Инженерный анализ показал, что так называемая фретинг-коррозия вызывает повышение сопротивления в электрической цепи. Производитель успокаивает: электроника автомобиля узнает неисправность заранее.

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Предупредительная лампа на приборной панели загорается по меньшей мере за 483 километра до потенциального сбоя системы. К счастью, пока не зафиксирован ни один инцидент или авария из-за этого дефекта.

В зоне риска оказались машины, собранные в период с октября 2019 года по июнь 2026 года.

Наибольшее количество отозванных авто пришлось на рамный Defender (97 552 единицы) и вместительный Discovery (83 620), которые производят на заводе в словацком городе Нитра. Остальные — это роскошные Range Rover (69685 единиц), которые сходят с конвейера британского предприятия в Солихалле.

Расследование проблемы продолжалось с августа 2025 года, когда начало расти количество гарантийных жалоб на контрольную лампу. В конце концов поставщик Alps Alpine Europe подтвердил появление оксидов на контактах.

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JLR полностью устранил проблему на производстве в начале июня 2026 года. Теперь на конвейере при сборке рулевого механизма на детали обязательно наносится специальный защитный гель.

Для владельцев уже купленных внедорожников ремонт будет совершенно бесплатным — дилеры просто обработают контакты разъема защитной смазкой. Официальные почтовые сообщения начнут приходить клиентам с 7 августа 2026 года.

Компания рекомендует не игнорировать уведомления, даже если базовые версии машин за 60−63 тысяч долларов оснащены простыми двигателями, ведь безопасность водителя является главным приоритетом.

uamotors По материалам:

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