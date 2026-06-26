Toyota отзывает тысячи авто из-за сбоя цифровой приборной панели Сегодня 07:11 — Технологии&Авто

Отзыв касается, в частности, Toyota Land Cruiser с большими дисплеями, www.toyotanews.eu

Toyota объявила об отзыве примерно 82 000 автомобилей в США из-за программного сбоя, который может привести к отказу цифровой приборной панели во время запуска и скрыть важные предупреждения для водителя.

О каких авто идет речь

Проблема касается отдельных автомобилей модельных годов 2024 и 2025, оснащенных 12,3-дюймовым цифровым щитком приборов.

В список попали Toyota Land Cruiser, Toyota Mirai , а также премиальные кроссоверы Lexus GX и Lexus UX.

, а также премиальные кроссоверы Lexus GX и Lexus UX. При этом отзыв охватывает не все версии этих моделей, а только имеющие именно большой 12,3-дюймовый дисплей приборной панели.

В чем проблема

Согласно информации производителя, из-за сбоя программного обеспечения отдельные участки экрана могут оставаться пустыми после запуска автомобиля. В таком случае водитель не видит часть предупреждений и индикаторов безопасности, в частности, данные о температуре охлаждающей жидкости двигателя и уровне электрического заряда, обязательные для соответствия Федеральным стандартам безопасности автотранспортных средств в США.

В тексте отзыва указывается, что продолжение движения без отображения этих предупреждений может задержать водительскую реакцию и повысить риск аварии или травм. Официально о кампании было объявлено 27 мая, и она еще раз подчеркивает, насколько критической для современных автомобилей стала надежность программного обеспечения.

Не первый случай

Это не первый случай, когда Toyota сталкивается с проблемами цифровых дисплеев. В 2025 году компания уже отозвала более 590 000 автомобилей из-за подобных сбоев в работе 12,3-дюймовых экранов. Прямую связь между этой кампанией и нынешним отзывом производитель не подтверждает, но в обоих случаях речь идет о дефектах ПО, которые мешают отображению ключевой информации на панели приборов.

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Что дальше

Для устранения нынешней неисправности Toyota планирует обновить ПО комбинации приборов. Обновление будет выполнено бесплатно для владельцев. Компания намерена разослать информационные письма всем владельцам подпадающих под отзыв автомобилей до конца июля 2026 года.

Владельцы могут получить дополнительные сведения, обратившись в службу поддержки клиентов Toyota, а также проверить свой автомобиль по VIN-коду на странице отзывов NHTSA и на сайте производителя. На данный момент Toyota сообщает, что не получала никаких отчетов о травмах, связанных с этой проблемой, и в настоящее время компания не является ответчиком в судебных исках, связанных с данным отзывом.

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