Volvo отзывает 64 тысячи гибридных автомобилей 27.06.2026, 00:21 — Технологии&Авто

Volvo

Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отзыве около 64 тысяч автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с аккумуляторами.

Об этом сообщает Aftonbladet.

Какие модели отзывают

Под отзыв попали гибридные модели Volvo XC40 T4 Plug-in Hybrid и XC40 T5 Plug-in Hybrid 2020, 2021 и 2022 годов выпуска.

В компании отметили, что батареи этих автомобилей могут перегреваться после полной зарядки.

Менеджер по коммуникациям Volvo Магнус Голст рекомендовал владельцам таких автомобилей воздержаться от зарядки аккумуляторов до проведения проверки.

«Мы рекомендуем не заряжать аккумуляторы в этих автомобилях», — заявил он.

В Volvo призвали владельцев обратиться в сервисные центры для технического осмотра. После проверки специалисты будут определять, требуется ли ремонт или замена компонентов аккумуляторной системы.

УНН По материалам:

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