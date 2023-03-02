Израиль продлил визы украинским беженцам — Finance.ua

Израиль продлил визы украинским беженцам Сегодня 09:13 — Личные финансы

Израиль продлил визы украинским беженцам

Израиль продлил визы украинским беженцам, находящимся в стране с начала полномасштабной войны в Украине. Теперь их срок истечет через два месяца.

Об этом сообщает Управление по вопросам населения и иммиграции Израиля.

Заместитель министра внутренних дел Майкл Малькиали обновил политику по поводу пребывания граждан Украины в Израиле. В частности, продлил визы до 30 апреля 2023 года.

Отмечается, что туристические визы будут продлены автоматически до 30 апреля 2023 года всем украинцам, законно находящимся в Израиле с начала полномасштабной войны.

Также работодатели граждан Украины, которые находятся в Израиле по туристической визе, могут не бояться штрафов, если их работник находится в Израиле более 90 дней.

Согласно новому распоряжению, работодатель не получит штраф только в том случае, если его работник въехал в Израиль до 30 сентября 2022 года.

Справка Finance.ua:

Израиль планирует предоставить кредитные гарантии на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине;

первые в истории Израиля экспортные поставки нефти начались с разработанного компанией Energean месторождения Кариш в восточном Средиземноморье — это знаковый момент для страны, когда-то уязвимой к недостатку внутренних энергоносителей;

Тель-Авив попал в рейтинг самых дорогих городов мира в 2022 году.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.