Израиль продлил визы украинским беженцам — Finance.ua
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Израиль продлил визы украинским беженцам

Личные финансы
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Израиль продлил визы украинским беженцам
Израиль продлил визы украинским беженцам
Израиль продлил визы украинским беженцам, находящимся в стране с начала полномасштабной войны в Украине. Теперь их срок истечет через два месяца.
Об этом сообщает Управление по вопросам населения и иммиграции Израиля.
Заместитель министра внутренних дел Майкл Малькиали обновил политику по поводу пребывания граждан Украины в Израиле. В частности, продлил визы до 30 апреля 2023 года.
Отмечается, что туристические визы будут продлены автоматически до 30 апреля 2023 года всем украинцам, законно находящимся в Израиле с начала полномасштабной войны.
Также работодатели граждан Украины, которые находятся в Израиле по туристической визе, могут не бояться штрафов, если их работник находится в Израиле более 90 дней.
Согласно новому распоряжению, работодатель не получит штраф только в том случае, если его работник въехал в Израиль до 30 сентября 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • Израиль планирует предоставить кредитные гарантии на сумму до 200 миллионов долларов для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине;
  • первые в истории Израиля экспортные поставки нефти начались с разработанного компанией Energean месторождения Кариш в восточном Средиземноморье — это знаковый момент для страны, когда-то уязвимой к недостатку внутренних энергоносителей;
  • Тель-Авив попал в рейтинг самых дорогих городов мира в 2022 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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