Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 мільйонів для низки проєктів — Finance.ua
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Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 мільйонів для низки проєктів

Казна та Політика
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Ізраїль планує надати кредитні гарантії на суму до 200 мільйонів доларів для проєктів у галузі охорони здоров’я та цивільної інфраструктури в Україні.
Про це під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.
«Протягом минулого року Ізраїль надав значну гуманітарну допомогу Україні, включно з розгортанням польового госпіталю Shining Star», — розповів Коен.
За його словами, Ізраїль має намір продовжити підтримку України. Зокрема, міністр анонсував «кредитні гарантії до 200 мільйонів доларів на ізраїльські проєкти в галузі охорони здоров’я та цивільної інфраструктури».
Коен також оголосив, що Ізраїль допоможе Україні «в розробці розумної системи раннього попередження».
«Я пишаюся тим, що підтримую Україну в ці важкі часи», — резюмував він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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