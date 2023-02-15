Ізраїль вперше розпочав експорт нафти — Finance.ua

Ізраїль вперше розпочав експорт нафти Сьогодні 05:31 — Фондовий ринок

Перші в історії Ізраїлю експортні поставки нафти розпочались з розробленого компанією Energean родовища Каріш у східному Середземномор’ї — це знаковий момент для країни, яка колись була вразливою до нестачі внутрішніх енергоносіїв.

"Першу партію нафти за кордон було завантажено в понеділок з плавучої установки для зберігання та розвантаження нафти Energean Power, гігантського судна, яке використовується для розробки газового родовища Каріш.

Плавуча установка Energean є частиною проєкту, який був політично суперечливим через її розташування на колись спірному морському кордоні між ізраїльськими та ліванськими водами", — йдеться у статті.

Але після років непрямих переговорів у жовтні за підтримки США було досягнуто домовленості про демаркацію морського кордону між газовим родовищем Каріш і газовим родовищем Кана на ліванській стороні.

Компанія Energean розпочала видобуток на Каріші наприкінці минулого року, а французька TotalEnergies має розпочати буріння на газовому родовищі Кана у 2023 році.

Однак завантаження нафти в понеділок все ще вважалося досить чутливим, щоб вжити додаткових заходів безпеки.

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