Рейтинг найдорожчих міст світу у 2022 році — Finance.ua

Рейтинг найдорожчих міст світу у 2022 році Сьогодні 09:09 — Особисті фінанси

У 2022 році спостерігалося стрімке зростання вартості життя у найбільших містах світу. Про це свідчать дані дослідження Economist Intelligence Unit. Зокрема на ціни вплинули війна рф проти України та карантинні обмеження. Саме це порушує ланцюги поставок, зокрема енергоносіїв та продуктів харчування.

Рейтинг найдорожчих міст світу у 2022 році:

• Нью-Йорк, США (вартість життя тут складає понад 5000 євро на місяць);

• Сінгапур;

• Тель-Авів, Ізраїль;

• Гонконг;

• Лос-Анджелес, США;

• Цюрих, Швейцарія;

• Женева, Швейцарія;

• Сан-Франциско, США;

• Париж, Франція;

• Копенгаген, Данія.

Дослідження порівнює витрати на товари та послуги в 173 містах світу. В середньому в містах, які охоплювало дослідження, ціни зросли на 8,1% за рік.

Досить високим рівень інфляції був в США, а найвищим — у Туреччині, ціни в Стамбулі за рік зросли на 86%. Більшість європейських міст впали в рейтингу найдорожчих — енергетична криза та послаблення економіки знизили вартість євро та інших місцевих валют.

Яка вартість життя в інших країнах світу?

При виборі країни для життя рівень витрат та вартість проживання в цілому є головним фактором. Раніше VisitUkraine вже підраховував вартість життя в різних країнах Європи та світу. Зокрема була врахована вартість оренди житла, продуктів харчування, витрати на транспорт, розваги та медицину. Розповідаємо, які ціни на проживання пропонують країни Європи та різні куточки світу.

1500 євро. Помірні ціни на проживання та близькість до України — це Молдова , Румунія та Чехія. В середньому місяць проживання родини у цих країнах обійдеться в районі

Якщо ж хочеться жити в теплому кліматі Середземномор’я, то найдешевшою теплою країною є Туреччина. Вартість життя тут варіюється в залежності від регіону, але якщо жити не в столиці й далі від популярних туристичних міст — можна вкластися навіть в бюджет 500 євро на місяць.

Охочим жити в Італії або Іспанії варто розраховувати на суму від 1500 євро на місяць, дорожче обійдеться життя на Кіпрі — від 1700 євро на місяць. А от місяць життя в Португалії вартуватиме від 2000 євро.

Від 2000 до 3000 тисяч євро обійдеться місячне проживання у таких країнах як Франція, Німеччина та Австрія. Це провідні країни Європи з найвищим рівнем життя, а столиця Австрії взагалі визнана найкомфортнішим містом для життя. Найдорожчим серед центральноєвропейських країн стане місяць життя у Швейцарії — необхідна сума може складати й більше, ніж 3000 євро.

Якщо ж ви бажаєте проживати у північній частині Європи — то найдорожчою країною тут є Норвегія, так само як і у Швейцарії, на проживання вам потрібно мати від 3000 євро в місяць.

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