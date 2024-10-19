Изменения на рынке труда Польши: кто становится заменой украинским трудовым мигрантам — Finance.ua

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Изменения на рынке труда Польши: кто становится заменой украинским трудовым мигрантам

Мир
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Изменения на рынке труда Польши: кто становится заменой украинским трудовым мигрантам
Изменения на рынке труда Польши: кто становится заменой украинским трудовым мигрантам
Украинцы все еще являются основной группой на польском рынке труда, но их место все чаще занимают иммигранты из других стран.
Об этом сообщает Polskie Radio.

Граждан из каких стран стало больше

За последние годы наибольший рост занятости зафиксирован среди колумбийцев, непальцев и аргентинцев.
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Работники из Азии и Южной Америки восполняют пробелы в таких секторах Польши, как промышленное производство, сельское хозяйство и строительство, которыми раньше занимались преимущественно украинцы.

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В 2023 году было выдано более 275 тыс. разрешений на работу для граждан Азии и Латинской Америки, что означает пятикратное увеличение по сравнению с 2019 годом.
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Издание пишет, что большинство украинцев ищут лучшие условия труда в других европейских странах. Например, в Германии и Чехии.
В результате в Польше появилось больше вакансий, в основном на сезонные и физические должности.
Напомним, Мацей Дущик, заместитель председателя Министерства внутренних дел и администрации в Польше, отметил, что сейчас в Польше насчитывается 2,5 млн иностранцев. 10 лет назад мигрантов в стране насчитывалось 100 тысяч.
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