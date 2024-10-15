Кількість іноземців у Польщі досягла граничного рівня — Finance.ua

Кількість іноземців у Польщі досягла граничного рівня Сьогодні 19:47 — Світ

Кількість іноземців у Польщі досягла граничного рівня

Мацей Дущик, заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації у Польщі, зазначив, що зараз у Польщі налічується 2,5 млн іноземців. 10 років тому мігрантів у країні налічувалося 100 тисяч.

Про це пише inpoland.net.pl.

Рада Міністрів обговорить міграційну стратегію уряду на 2025−2030 роки «Повернути контроль, забезпечити безпеку». Урядовці обговорюватимуть доступ іноземців на територію Польщі; до національного та міжнародного захисту; до ринку праці; міграцію з метою здобуття освіти; інтеграцію іноземців; громадянство та репатріація; контакти з діаспорою.

На думку заступника голови МВСіА, у 2030 році польський ринок праці потребуватиме такої ж кількості іноземних працівників, як сьогодні, тобто потреби не збільшаться.

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Заступник звернув увагу, що 2,5 млн іноземців у Польщі є граничною величиною, тому треба проаналізувати, чи не порушується соціальна згуртованість.

Дущик пояснив, що перегляд механізму тимчасового територіального права на притулок, озвучений у суботу прем’єр-міністром Дональдом Туском, має стати інструментом, який дозволить контролювати кордон. Він наголосив, що можливість призупинення надання притулку має на меті дати державі можливість реагувати на різного роду сценарії, які можуть розробити росія та білорусія щодо польського кордону.

На даному етапі пропозиція про призупинення права на притулок є лише концепцією, яка ще потребує «законодавчого оформлення».

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