Изменение доходов и имущественного положения: как это влияет на выплаты для ВПЛ — Finance.ua

Изменение доходов и имущественного положения: как это влияет на выплаты для ВПЛ Сегодня 16:13 — Личные финансы

Изменение доходов и имущественного положения: как это влияет на выплаты для ВПЛ

Один из критериев для продления выплат на проживание для ВПЛ — это среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи, который не должен превышать 9444 грн.

Об этом сообщают специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Является ли увеличение дохода семьи основанием для прекращения выплат

Отмечается, что размер дохода является определяющим при назначении и выплате пособия на проживание ВПЛ не для всех ВПЛ, а только для тех, кто обратился за «продлением» выплат — за назначением их на еще один шестимесячный период.

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Согласно п. 9 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ, уполномоченное лицо обязано в течение 14 календарных дней уведомить орган социальной защиты населения, исполнительный орган местного совета или центр предоставления административных услуг об изменениях, влияющих на право на получение пособия.

Сообщения можно отправить по почте или электронной почте (с наложением электронной подписи, если это технически возможно).

То есть, в законодательстве не закреплена обязанность для ВПЛ самостоятельно отказываться от пособия на проживание, однако установлена ​​обязанность уведомлять орган социальной защиты населения об изменениях в материальном положении.

Касается ли это только увеличения размера заработной платы/доходов

Согласно п. 15 Порядка, если меняется имущественное положение, которое может повлиять на право на получение пособия на проживание, например, в случае увольнения с работы или уменьшения заработной платы, уполномоченное лицо может подать заявление и/или справку о доходах за последние три месяца в орган социальной защиты населения.

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Пособие будет перечислено с месяца обращения в пределах срока выплаты.

Для контроля за трудоустройством получателей пособия используются данные, предоставленные Пенсионным фондом Украины, в частности, через Государственную службу занятости.

Таким образом, поскольку факт занятости, в том числе путем трудоустройства, является критерием для назначения пособия как впервые, так и для продления выплат, ВПЛ обязаны информировать о любых изменениях в имущественном положении.

Что будет, если не известить соцзащиту об изменении имущественного положения

В соответствии с п. 29 Порядка предоставления пособия на проживание ВПЛ в случае неправомерной или повторной выплаты получателю пособия за определенный период суммы такого выплаченного пособия возвращаются получателем добровольно или по требованию органа социальной защиты населения.

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В свою очередь орган соцзащиты населения с момента выявления факта излишне перечисленного (выплаченного) пособия определяет объем неправомерно или повторно полученных средств и в течение 30 рабочих дней уведомляет об этом уполномоченное лицо или получателя путем отправки сообщения с использованием средств почтовой/электронной связи (с применением средств электронного оповещения Единой системы (при технической возможности)/средствами мобильной связи, обеспечивающими фиксацию сообщения или вызова.

Следовательно, поскольку имущественное положение является обстоятельством, влияющим на право на назначение выплат, нужно сообщать о его изменении во избежание негативных последствий в виде обязательства вернуть ошибочно (излишне) начисленные выплаты ВПЛ.

Напомним, правительство продлило выплаты на поддержку ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, до февраля 2025 года. Кабинет Министров принял соответствующее постановление.

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