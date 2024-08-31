В этом году работодатели получили 174 млн грн компенсаций за трудоустройство ВПЛ — Finance.ua
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В этом году работодатели получили 174 млн грн компенсаций за трудоустройство ВПЛ

Казна и Политика
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В этом году работодатели получили 174 млн грн компенсаций за трудоустройство ВПЛ
В этом году работодатели получили 174 млн грн компенсаций за трудоустройство ВПЛ
С начала 2024 года государство выплатило работодателям 174 млн грн в рамках компенсационной программы за трудоустройство 9300 внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
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«7 тысяч работодателей с начала этого года получили от Правительства компенсацию за трудоустройство более 9 тысяч украинцев, вынужденно переехавших из опасных регионов страны. В общей сложности предпринимателям перечислено 174 млн грн», — сообщила Бережная.

Как получить компенсацию

Размер компенсации, которая выплачивается работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет сейчас 8 тысяч гривен.
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Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через Портал Дія или в бумажной форме в центре занятости вместе с пакетом необходимых документов.

Цель программы

Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года.
Цель программы — ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, и повысить уровень занятости среди населения.
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За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (с 1.04.2024 — 8 000 грн) в течение 3 месяцев, за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью — в течение 6 месяцев.
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По материалам:
Finance.ua
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