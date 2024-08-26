ВПЛ и вынужденные мигранты помогут преодолеть кадровый кризис: исследование — Finance.ua

ВПЛ и вынужденные мигранты помогут преодолеть кадровый кризис: исследование Сегодня 14:04 — Личные финансы

ВПЛ и вынужденные мигранты помогут преодолеть кадровый кризис: исследование

В исследовании EasyBusiness говорится, что в октябре 2023 года 55% работодателей испытывали нехватку кадров, а уже в апреле 2024-го показатель вырос до 74%. Среди причин ухудшения ситуации — мобилизация, отток трудоспособного населения за границу, расширение оборонных индустрий и постепенное восстановление экономики.

Об этом пишет work.ua.

Чтобы обеспечить стабильный экономический рост на уровне 7% ежегодно, до 2032 года Украине необходимо привлечь на рынок труда от 3,1 млн до 4,5 млн человек новой рабочей силы, а по некоторым данным — 8,6 млн.

Где брать работников

Согласно выводам исследования, следует обратить внимание на людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и мигрантов.

В 2023 году только 13−15% людей с инвалидностью в Украине были трудоустроены, для сравнения — в странах ЕС 50%. Приблизительно 79% украинских компаний смогли выполнить норматив трудоустройства людей с инвалидностью.

Почти 40% ВПЛ трудоспособного возраста уже имеют работу или занимаются собственным делом, еще 14% в активном поиске своего места на рынке труда. Однако из-за отсутствия работы 39% ВПЛ несколько раз меняли место жительства, а 26% из них должны в планах уехать за границу.

Вынужденные мигранты — это 73% женщины, примерно 70% имеют высшее или незаконченное высшее образование. Со временем все больше мигрантов находят работу в странах, где они проживают, что уменьшает их интерес к возвращению в Украину.

Рекомендации аналитиков EasyBusiness по решению кадрового кризиса в Украине включают в себя:

создание рабочих мест для людей с инвалидностью с учетом их потребностей и уменьшение бюрократических преград;

улучшение законодательной базы, которая будет стимулировать трудоустройство ВПЛ, обеспечение стабильных условий для проживания.

Также необходимо поощрять возвращение мигрантов, однако здесь большую роль играют факторы безопасности.

Справка Finance.ua:

74% украинских работодателей испытывают дефицит кадров — это на 19% больше, чем осенью 2023 года. Это стимулирует компании предлагать все более обильные пакеты стимулов для привлечения и удержания квалифицированных работников.

Однако существуют сферы на рынке труда, которые не ощущают кадрового голода во время войны. Так, по словам эксперта, нет дефицита кадров в международных общественных организациях, которые присутствуют в Украине.

В Верховной Раде уверены, что мобилизация в Украине не является главной причиной безработицы и дефицита кадров. Значительно большее влияние оказывает перемещение украинцев. Как тех, кто из-за войны войны уехал за границу, так и внутренне перемещенных лиц.



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