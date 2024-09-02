Правительство продолжило выплату пособий для наиболее уязвимых категорий ВПЛ — Finance.ua

Правительство продолжило выплату пособий для наиболее уязвимых категорий ВПЛ Сегодня 13:02 — Личные финансы

Правительство продолжило выплату пособий для наиболее уязвимых категорий ВПЛ

Правительство продлило выплаты в поддержку ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, до февраля 2025 года. Кабинет Министров принял соответствующее постановление.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Такая помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев. Сейчас более 1,2 млн украинцев получают эту помощь.

Читайте также Могут ли переселенцы одновременно получать пособие ВПЛ и выплату малоимущим

В августе 2024 года срок выплаты пособия на проживание для значительной части ВПЛ уязвимых категорий истек. Эти внутренне перемещенные лица получали выплату как минимум с июля 2023 года, а большинство из них — полтора или два года.

Однако для продолжения поддержки ВПЛ, находящихся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, Правительство продлит эти выплаты еще на 6 месяцев — то есть до февраля 2025 года. Следовательно, для тех ВПЛ, у которых в августе 2024 года должен был завершиться период выплат на проживание, эти выплаты будут продлены.

Эти выплаты будут продлены автоматически, дополнительно никуда обращаться не нужно.

Читайте также Украинцам перестанут платить за размещение ВПЛ: какие причины и чего ждать дальше

При этом, чтобы проверить, что эти семьи продолжают соответствовать нормам действующего постановления (или порядка получения выплат), государство через управление социальной защиты в течение месяца проверит, не изменилось ли существенно финансово-имущественное положение этих семей. Если изменений не произошло — семьи получат выплаты до февраля 2025 года.

Критерии получения права на выплату не изменились: они остаются такими же, какими были при переназначении пособий для семей, которые обращались с заявлениями с марта 2024 года.

Однако, если человеку по техническим причинам не была продлена выплата помощи автоматически, но он имеет на нее право, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения/ЦПАУ.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.