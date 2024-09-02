Правительство продолжило выплату пособий для наиболее уязвимых категорий ВПЛ — Finance.ua

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Правительство продолжило выплату пособий для наиболее уязвимых категорий ВПЛ

Личные финансы
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Правительство продолжило выплату пособий для наиболее уязвимых категорий ВПЛ
Правительство продолжило выплату пособий для наиболее уязвимых категорий ВПЛ
Правительство продлило выплаты в поддержку ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, до февраля 2025 года. Кабинет Министров принял соответствующее постановление.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Такая помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев. Сейчас более 1,2 млн украинцев получают эту помощь.
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В августе 2024 года срок выплаты пособия на проживание для значительной части ВПЛ уязвимых категорий истек. Эти внутренне перемещенные лица получали выплату как минимум с июля 2023 года, а большинство из них — полтора или два года.
Однако для продолжения поддержки ВПЛ, находящихся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, Правительство продлит эти выплаты еще на 6 месяцев — то есть до февраля 2025 года. Следовательно, для тех ВПЛ, у которых в августе 2024 года должен был завершиться период выплат на проживание, эти выплаты будут продлены.
Эти выплаты будут продлены автоматически, дополнительно никуда обращаться не нужно.
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При этом, чтобы проверить, что эти семьи продолжают соответствовать нормам действующего постановления (или порядка получения выплат), государство через управление социальной защиты в течение месяца проверит, не изменилось ли существенно финансово-имущественное положение этих семей. Если изменений не произошло — семьи получат выплаты до февраля 2025 года.
Критерии получения права на выплату не изменились: они остаются такими же, какими были при переназначении пособий для семей, которые обращались с заявлениями с марта 2024 года.
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Однако, если человеку по техническим причинам не была продлена выплата помощи автоматически, но он имеет на нее право, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения/ЦПАУ.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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