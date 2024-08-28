Могут ли переселенцы одновременно получать пособие ВПЛ и выплату малоимущим — Finance.ua
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Могут ли переселенцы одновременно получать пособие ВПЛ и выплату малоимущим

Личные финансы
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Могут ли переселенцы одновременно получать пособие ВПЛ и выплату малоимущим
Могут ли переселенцы одновременно получать пособие ВПЛ и выплату малоимущим
Стало известно, может ли внутренне перемещенное лицо одновременно получать пособие ВПЛ и выплату малоимущим.
Об этом рассказал Департамент социальной политики Черкасского городского совета.
Право на государственное социальное пособие имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие на территории Украины, а также другие малообеспеченные семьи в случаях, установленных законом.
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Малообеспеченной считается семья, которая по уважительным или независимым от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи. Ключевым условием для получения пособия является ниже прожиточного минимума среднемесячный совокупный доход семьи.
Прожиточный минимум определяется в соответствии с Законом «О государственном бюджете» на текущий год в зависимости от состава семьи.
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Например, для семьи, состоящей из матери, отца и двоих детей 4 и 7 лет, прожиточный минимум в 2024 г.:
  • 3028 грн + 3028 грн (прожиточный минимум для трудоспособных лиц — родителей) + 2563 грн (прожиточный минимум для детей до 6 лет) + 3196 грн (прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет) = 3028 грн + 3028 грн + 2563 руб + 3196 грн = 11 815 грн.
Сумма пособия по малообеспеченности для такой семьи составит разницу между этим числом и совокупным доходом семьи.
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По общему правилу, в среднемесячный совокупный доход не учитывается пособие на проживание ВПЛ.
Однако, с 1 марта 2024 г. пособие на проживание ВПЛ учитывается в совокупный доход семьи в случае:
  • если в составе семьи есть лицо трудоспособного возраста, которое является лицом из числа внутренне перемещенных лиц и не работает или не уплатило или за него не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в течение периода, за который учитываются доходы;
  • если в составе семьи есть человек трудоспособного возраста, который вернулся после миграции/длительного пребывания (не менее 90 календарных дней) за границей, не состоит на учете как внутренне перемещенное лицо и не работает или не уплатил/за него не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование и обращается за назначением государственного социального пособия не ранее чем через 15 рабочих дней после такого возвращения.
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Следовательно, одновременно получать пособие на проживание ВПЛ и пособие по малообеспеченности можно, поскольку эти два вида государственной социальной поддержки не являются взаимоисключающими, однако следует учесть, если в составе семьи есть трудоспособные нетрудоустроенные лица / те, за которых не уплачивается ЕСВ, пособие на проживание ВПЛ будет учитываться в совокупном доходе семьи, а следовательно, и влиять на возможность получать пособие по малообеспеченности.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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