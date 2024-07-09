Можно ли оформить помощь ВПЛ только на детей — Finance.ua

Можно ли оформить помощь ВПЛ только на детей Сегодня 12:38 — Личные финансы

Можно ли оформить помощь ВПЛ только на детей

Специалисты Юридического справочник ВПЛ рассказали , можно ли оформить помощь ВПЛ только на детей, если взрослые члены семьи не отвечают критериям, установленным для продления выплат.

Так, к экспертам обратилась украинка с таким вопросом:

«Добрый день! Соцзащита отказала продлить выплаты из-за дохода мужа. Муж, кстати, не ВПЛ, он остался дома, переместились только я с детьми. Можно ли продлить помощь хотя бы детям?»

Что говорят специалисты

Порядком предоставления пособия на проживание сформулированы требования для продления выплат на еще один 6-месячный период. Так, п.13−2 этого Порядка предусмотрены критерии, при соблюдении совокупности которых семья может получить продление выплат. А это, напоминаем:

соответствие «имущественным» критериям https://cutt.ly/ZwMfwmVP;

период перемещения (повторного перемещения) после 1 января 2022;



общий доход на одного получателя в такой семье за ​​трехмесячный период, за который учитывается доход на момент продления выплаты пособия, не превышает 9 444 гривен;



соответствие требованиям, установленным для семьи http://surl.li/tzpoq.



Вывод: то есть, чтобы те члены семьи, которые являются получателями пособия, могли продолжать получать выплаты, критериям должна соответствовать вся семья, независимо от того, принадлежат ли отдельные лица к числу ВПЛ или нет. Обратите внимание! Дети рассматриваются только в составе семьи.

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Исключение: дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, а также с тяжелыми заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность, дети, прибывшие без сопровождения законного представителя. Также часто наши читатели ошибочно считают, что если они отвечают всем критериям, кроме одного (например, тот же доход), то они могут получать пособие.

Специалисты также отмечают, что отвечать нужно всем критериям без исключения — если хотя бы один не соблюден, к сожалению, вся семья теряет право на выплаты.

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Есть ли исключения, когда семья может получать выплаты без учета дохода отца, не проживающего с ними? Так, в соответствии с абз.14 п. 3 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ, в состав семьи уполномоченного лица не включаются лицо, которое не проживает вместе с получателем и не связано с ним общим бытом, подтвержденным документально, или находится за границей/пропало без вести/депортировано за пределы Украины.

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