Что делать с пособием ВПЛ, начисленным по ошибке — Finance.ua

Что делать с пособием ВПЛ, начисленным по ошибке Сегодня 09:11 — Личные финансы

Что делать с пособием ВПЛ, начисленным по ошибке

Украинцы, имеющие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), ежемесячно получают социальную выплату в размере 2 или 3 тысячи гривен в зависимости от категории уязвимости. Однако при изменении каких-либо данных, по которым начисление прекращается, государство может ошибочно произвести выплату. Будет ли в таких случаях взыскание излишней суммы с человека?

Согласно пункту 9 Постановления «Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам», лицо обязано в течение 14 календарных дней после возникновения изменений, влияющих на определение права на получение пособия, проинформировать об этом орган социальной защиты населения, уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг.

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Согласно 29 пункта постановления, если такое лицо своевременно не уведомило об изменениях и государством были произведены выплаты, то в таком случае требования соцзащиты о возврате выплаченных средств правомерны.

С того момента, когда становится очевидным факт переплаты пособия, органы социальной защиты должны определить сумму незаконно перечисленных средств и уведомить получателя в течение 30 рабочих дней, отправив сообщение по почте или посредством электронной связи.

Если в установленные сроки случайно полученные средства переселенцем не возвращаются, органы социальной защиты ставят вопрос о взыскании в судебном порядке.

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