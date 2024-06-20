Задержка июньских выплат ВПЛ: в Минреинтеграции дали разъяснение — Finance.ua

Задержка июньских выплат ВПЛ: в Минреинтеграции дали разъяснение Сегодня 09:13 — Личные финансы

Задержка июньских выплат ВПЛ: в Минреинтеграции дали разъяснение

В последние дни на горячую линию Минреинтеграции участились обращения внутренне перемещенных лиц по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня. Там заверили, что деньги переселенцам выплатят.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Согласно информации от Минсоцполитики, все надлежащие выплаты будут проведены до конца текущего месяца», — говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что за начисление и осуществление выплат ВПЛ отвечает Минсоцполитики. Поэтому вопрос по поводу начисления и получения денежного пособия для ВПЛ следует адресовать в Минсоцполитики на правительственную горячую линию по номеру 15−45 или по электронному адресу министерства: zvernennya@mlsp.gov.ua

Справка Finance.ua:

статус ВПЛ могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине. Онлайн-услугой могут воспользоваться украинцы с ID-картой или биометрическим загранпаспортом в Дії. Чтобы воспользоваться услугой оффлайн, нужно встать на учет в одном из этих регионов;

для взрослого — 2000 грн, для людей с инвалидностью и детей — 3000 грн.



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