Из-за заморозков Украина потеряет половину урожая черешни, цены могут вырасти на 75%, — EastFruit Сегодня 05:44 — Аграрный рынок

Из-за заморозков Украина потеряет половину урожая черешни, цены могут вырасти на 75%, — EastFruit

Аналитики EastFruit подвели итоги оценки влияния погодных условий на перспективы урожая черешни и вишни в 2025 году в странах Восточной Европы и Турции — крупнейшем экспортере черешни в регионе. Все страны региона сильно пострадали от заморозков в апреле 2025 года, и то, что производство снизится, было ясно сразу. Однако ущерб был неравномерным, и его оценка на данный момент может считаться предварительной, но близкой к реальной.

«Еще один фактор, который следует учитывать при оценке перспектив цен черешни и вишни в 2025 году — это сокращение площадей, которое продолжается под этими культурами в странах Евросоюза. Поскольку риски выращивания черешни постоянно растут, из-за частых потерь урожая от заморозков, старые плантации постепенно выкорчевываются и не заменяются новыми», — говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента ФАО.

Итак, какие убытки в этом году нанесли заморозки и какие перспективы производства и цен по черешне и вишне.

Украина

В конце апреля 2025 года Украину накрыла третья волна весенних заморозков, что повлекло за собой значительные потери в садоводстве. Больше всего пострадали абрикосы, а вот вишня и черешня пострадали в меньшей степени. По предварительным оценкам, около 45−55% урожая черешни было утрачено, прежде всего в южных регионах страны, где сосредоточено производство. В центральных регионах потери были даже выше, но здесь площади черешни меньше.

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По вишне ущерб оценивается в 35−50%. Интересно, что ущерб был выше в северных регионах. Вишня в Украине идет в основном на заморозку для экспорта и на переработку. И эта позиция, вероятно, станет достаточно дорогой, особенно на фоне ожидаемых высоких цен на малину в летний период.

Украина и так в основном зависит от импорта черешни после оккупации российскими агрессорами традиционных регионов выращивания этих фруктов и фактического уничтожения основной части плантаций. Поэтому цены на черешню в этом году в Украине будут еще выше, чем обычно.

Польша

В Польше весенние заморозки в конце апреля и начале мая 2025 года привели к значительным потерям в урожае вишни и черешни. В некоторых регионах потери составили 80%.

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В среднем по стране потери вишни оцениваются в 50−55%. В черешне потери выше, но Польшу нельзя отнести к крупным экспортерам свежей черешни. Правда, в последние годы все большую популярность в международной торговле приобретает замороженная черешня.

Турция

Турция — это самая влиятельная страна для ценообразования черешни в Восточной Европе. Она также оказывает существенное влияние на цены свежей черешни в странах «старого ЕС».

В Турции с 10 по 12 апреля 2025 г. температура воздуха в садах опускалась до -15°C, что привело к снижению будущего урожая черешни на 50−70%. Особенно пострадали регионы Салихли, Испарта и Афёнкарахисар.

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Местные эксперты оценивают, что цены на черешню во время массового сбора и экспорта будут в среднем на 75% выше обычных. А это значит, что примерно так же вырастет цена на свежую черешню и в Украине.

Кстати, в россии, также потерявшей не менее 40−50% урожая и черешни и вишни, ожидается рост цен на свежую черешню примерно вдвое.

Венгрия

Венгрия столкнулась с одними из самых серьезных потерь в садоводстве за последние десятилетия. Около 90% фруктовых хозяйств пострадали от заморозков в апреле и начале мая 2025 года. Урожай черешни и других косточковых культур снизился на 80−90%, особенно в восточных регионах страны. Для Венгрии вишня является достаточно важной культурой в потреблении, равно как и другие косточковые фрукты. Поэтому неудивительно, что местные переработчики уже активно ищут возможность закупки замороженной вишни в странах Центральной Азии, прежде всего в Узбекистане.

Румыния

В Румынии с 6 по 11 апреля 2025 г. в садах наблюдались ночные температуры до -8°C, что привело к значительным потерям в урожае косточковых культур. Урожай вишни и черешни снизился на 70−80%, особенно в таких регионах, как Дымбовица, Брашов и Вилча. Поэтому Румыния также будет активно искать возможности импорта черешни из других стран даже в сезон сбора местной продукции.

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Молдова

«В Молдове основной ущерб вишне и черешне нанесли первая и вторая волны заморозков», — говорит Юлия Тимошенко, руководитель проекта по производству замороженных фруктов «Тиферет», Молдова. «В тех хозяйствах, где успели провести обработку для защиты от похолодания, частично удалось сохранить урожай. По предварительным оценкам, потери составляют 30−40%», — говорит эксперт.

Молдовские СМИ сообщают, что в отдельных регионах потеряно до 100% урожая вишни и черешни. Больше всего пострадали северные регионы страны, такие как Сорока.

Сможет ли Узбекистан заменить Турцию на рынке Восточной Европы

Очевидно, отдельные партии черешни из Узбекистана попадут на рынки Восточной Европы, однако, по нашему мнению, объемы будут минимальными. Для этого есть три причины:

огромные расстояния и сложная и длинная логистика в связи с продолжающейся агрессией россии против Украины;

аномально высокие цены на черешню в россии, которая будет приоритетным рынком сбыта из-за более дешевой и простой логистики;

и нетрадиционным для Восточной Европы сезоном черешни — пик спроса в странах Восточной Европы приходится на период, когда черешня в Узбекистане уже заканчивается.

Поэтому можно резюмировать, что потребителям региона придется смириться с резким снижением потребления черешни в 2025 году. Эта ягода, к сожалению, будет не по карману многим потребителям.

EastFruit По материалам:

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