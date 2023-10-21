Из-за войны в этом году за чертой бедности оказались 67% украинцев — Finance.ua

Из-за войны в этом году за чертой бедности оказались 67% украинцев Сегодня 15:39 — Личные финансы

Из-за войны в этом году за чертой бедности оказались 67% украинцев

В этом году за чертой бедности оказались 67% украинцев, констатирует Институт демографии и социсследований им. Птухи. Речь идет об около 20 миллионах человек, проживающих на подконтрольной территории Украины.

Об этом заявила в эфире Украинского Радио заведующая отделом этого института Людмила Черенько.

Традиционно самые высокие показатели бедности в селах и в молодых семьях с детьми. По смоделированным данным демографов, в прошлом году бедность составила 60%, а в нынешнем — 67%. Украина почти вернулась на уровень бедности 2001 года.

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«После 2014 года, когда начались серьезные экономические проблемы, связанные прежде всего с войной, для определения уровня бедности мы начали использовать не официально утвержденный прожиточный минимум, а прожиточный минимум в фактических ценах рынка, примерно вдвое его превышающий. И именно по этому критерию с 2014 года мы наблюдаем динамику бедности. В 2001 году по критерию того, кто потребляет ниже прожиточного минимума в фактических ценах, было 69% населения, а в 2021 году — 39%, то есть был определенный прогресс, и хотя были серьезные колебания, но мы подошли к большой войне с очень хорошими показателями и уровня жизни, и бедности. COVID-19 и связанные с ним карантинные ограничения нас не выбили, и перед началом войны мы находились в хорошей динамике. Возможно, именно поэтому война нас не выбила критично», — отмечает Людмила Черненько.

По ее словам, за 2022−2023 годы государственная статистика практически не собирает соответствующие данные, ведь, согласно законам, связанным с военным положением, демографы и социологи не могут проводить определенные обследования и исследования.

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«Поэтому все данные 2022−2023 годов — это то, что мы моделируем. По смоделированным данным, в 2022 году бедность составляла 60%, а в 2023 — 67%», — констатирует Черенько.

Это исходя из данных, заложенных в проект бюджета на этот год в пояснительной записке. Сегодня говорят, что мы выходим на лучшие показатели, чем были заложены в проект бюджета. Возможно, эта цифра несколько откорректируется. Но все равно мы почти вернулись на уровень 2001 года, мы потеряли 20 лет из-за войны", — добавляет демограф.

По данным Всемирного банка, более 7 миллионов человек в Украине оказались за чертой бедности. Но за основу они берут довоенное население и те данные, которые были в Государственной службе статистики, которая по некоторым своим демографическим формам даже учитывала население оккупированных территорий, кроме Крыма. Впрочем, по оценкам Института демографии и социсследований им. Птухи НАН Украины, сформированных на основе данных мобильных операторов, на подконтрольной территории Украины проживают 30−31 млн человек.

«Поэтому мы можем предположить, что 20 млн украинцев находятся за чертой бедности», — отмечает она.

Кто самый бедный и почему

«Традиционно это детская бедность, связанная с низкими стандартами оплаты труда. И потому, когда молодые люди рожают ребенка, их риски бедности растут моментально. А при условии рождения второго ребенка риски бедности молодой семьи возрастают в 1,5−2 раза. Это связано с моделью низкоценной рабочей силы, которую мы выбрали еще в начале 90-х годов и с которой существуем, хотя в 2017 году начались серьезные шаги по повышению минимальной заработной платы, чтобы хоть немного нарушить эту практику, потому что мы дошли до ситуации, когда работать было просто экономически невыгодно. Кроме того, сельская бедность также традиционно выше. Лучше живет столица, потом большие города, далее маленькие города и в конце села», — резюмирует Людмила Черенько.

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Українське радіо По материалам:

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