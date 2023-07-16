575 миллионов человек будут жить за чертой бедности до 2030 года — ООН Сегодня 22:25 — Мир

575 миллионов человек будут жить за чертой бедности до 2030 года — ООН

В своем докладе ООН сообщили, что при нынешних темпах глобального прогресса к 2030 году 575 миллионов человек будут жить в крайней бедности, а 84 миллиона детей не будут ходить в школу.

Об этом сообщает Associated Press.

ООН в своем отчете о достижении 17 широкомасштабных целей, которые приняли в 2015 году, сообщает, что только 15% из них могут быть достигнуты к концу десятилетия.

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До 2030 года ООН хочет достичь амбициозных целей — уменьшить голод на планете, уменьшить проблему того, чтобы никто не жил на сумму менее 2,15 доллара в день, потому что это предел крайней бедности, предоставить каждому ребенку качественное образование, достичь гендерного равенства, обеспечить людей чистой водой, доступом к медицине и бороться с изменением климата.

Заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа сказал, что конфликты, в том числе война в Украине, изменение климата, длительные последствия пандемии COVID-19, ее разрушительное финансовое влияние на страны и геополитическая напряженность угрожают сорвать поставленные цели.

«По состоянию на май 2023 года разрушительные последствия войны, конфликтов и нарушений прав человека привели к перемещению 110 миллионов человек, из которых 35 миллионов были беженцами — это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный», — сказал Ли Цзюньхуа.

Согласно данным, в 2030 году 575 миллионов человек все еще будут жить в условиях крайней бедности, а лишь около одной трети стран сможет сократить уровень бедности вдвое. «Мир вернулся к уровню голода, которого не было с 2005 года, а цены на продукты остаются выше в большем количестве стран, чем в период 2015—2019 годов», — говорится в отчете ООН.

Они добавляют, что инвестирования в образование сейчас недостаточно, поэтому около 84 миллионов детей не будут посещать школу до 2030 года, а еще примерно 300 миллионов учеников без базовой грамотности и математических навыков.

Сейчас существует не большой шанс удержать температуру от повышения международно согласованного порога в 1,5 градуса по Цельсию (2,7 градуса по Фаренгейту), так как это может привести к худшим последствиям климатического кризиса, критическая переломная точка которого будет достигнута к 2035 году.

УНН По материалам:

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