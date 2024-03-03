Из-за опасений ядерной войны в Великобритании увеличился спрос на частные бункеры — Finance.ua
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Из-за опасений ядерной войны в Великобритании увеличился спрос на частные бункеры

Мир
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Из-за опасений ядерной войны в Великобритании увеличился спрос на частные бункеры
Из-за опасений ядерной войны в Великобритании увеличился спрос на частные бункеры
Из-за опасений ядерной войны в Великобритании вырос спрос на частные бункеры в 2023 году и особенно за последние шесть месяцев.
Об этом пишет The Telegraph.
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Пол Томпсон, владелец компании UK Nuke Shelters, сообщает, что ежемесячно получают от четырех до пяти запросов на частные бункеры.
«За последние два года спрос действительно вырос, особенно за последний год. За последние пару лет мы наблюдали увеличение запросов на 300−400 процентов», — сказал Томпсон.
Он отмечает, что подготовка к ядерной катастрофе — самая распространенная причина для граждан, которые устанавливают частные бункеры.
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Мэтью Райт, владелец компании Shire Pods, которая производит «избушки в стиле хоббит» преимущественно для отдыха и частных саун, недавно начал производство подземных бункеров после большого количества запросов.
«За последние шесть месяцев люди начали связываться с нами, спрашивая, можем ли мы построить для них подземные бункеры. Когда мы несколько недель назад запустили брошюру на веб-сайте, к нам обратились сотни людей, которые спрашивали информацию о проектах бункерного типа. Большинство людей говорят, что после всего, что произошло в Украине, главной причиной, почему они ими интересуются, является беспокойство по поводу ядерной войны», — сказал Райт.
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Сколько стоит частный бункер

Как говорят поставщик, цена на частные может колебаться от 10 тыс. фунтов стерлингов (12 700 долларов) до более чем 100 тыс. фунтов стерлингов (127 тыс. долларов). Стоит отметить, что некоторые компании предлагают полностью меблированные варианты с водоснабжением, душем, кухней и солнечными панелями.
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