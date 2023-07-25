Великобритания заплатит самые высокие проценты по госдолгу за 28 лет — The Telegraph Сегодня 18:27

Великобритания в этом году может столкнуться с высокими процентными платежами по долгу с 1995 года, поскольку резкий рост цен увеличивает стоимость ее долга , связанного с инфляцией.

Как сообщает The Telegraph , согласно прогнозу рейтингового агентства Fitch, в 2023 году казначейство потратит 110 миллиардов фунтов стерлингов на проценты по долгу, что эквивалентно 10,4 процента от общего объема государственных доходов.

Процент самый высокий среди всех стран с высоким уровнем дохода, что ставит Великобританию на первое место впервые с 1995 года.

Около четверти государственного долга Великобритании составляют так называемые индексированные облигации, выплаты по которым колеблются в соответствии с инфляцией.

У Италии — следующая по величине доля с 12%, у большинства стран — менее 10%.

Эд Паркер, глобальный руководитель исследования для суверенных и наднациональных компаний в Fitch, отметил: «У нас был очень сильный инфляционный шок, который негативно влияет на государственные финансы и, явно, является ключевым фактором суверенного кредитного рейтинга».

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.