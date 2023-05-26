Великобритания не разморозит активы рф до конца войны и выплаты Украине ущерба – The Guardian — Finance.ua
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Великобритания не разморозит активы рф до конца войны и выплаты Украине ущерба – The Guardian

Мир
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Великобритания не разморозит активы рф до конца войны и выплаты Украине ущерба – The Guardian
Великобритания не разморозит активы рф до конца войны и выплаты Украине ущерба – The Guardian
Активы россии в Великобритании будут заморожены, пока она не согласится компенсировать Украине ущерб, нанесенный войной.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на официальные лица.
По их словам, работа над целесообразностью конфискации российских государственных активов и использование их как рычага для получения компенсации «длится днем и ночью».
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«Депутаты от партии Тори, лейбористы и украинское правительство настаивают на том, чтобы российские государственные активы, имеющиеся в Великобритании, стоимость которых в прошлом году оценивали в 26 млрд фунтов стерлингов (свыше $32 млрд), конфисковали, а затем передали непосредственно Украине для восстановления». Однако все большее распространение получает альтернативная, менее рискованная с юридической точки зрения стратегия, согласно которой Запад удерживает активы до тех пор, пока россия не согласится выплатить компенсацию, в то же время достигнут той же цели — финансирование россией восстановления Украины, но без риска нарушить международное право простым арестом российских активов" , — говорится в статье.
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Издание отмечает, что британское правительство пока не решается взять на себя обязательства по реальной экспроприации хранящихся в королевстве активов российского Центробанка, опасаясь, что этот шаг «создаст прецедент, который парализует международную финансовую систему и приведет к контрмерам против Великобритании». В то же время Великобритания не хотела, чтобы ее считали враждующей с Украиной по этому вопросу, пишет The Guardian.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Гордон
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