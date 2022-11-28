Великобритания переходит на режим энергосбережения — Financial Times — Finance.ua
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Великобритания переходит на режим энергосбережения — Financial Times

Энергетика
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Великобритания переходит на режим энергосбережения — Financial Times
Великобритания переходит на режим энергосбережения — Financial Times
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассматривает разные варианты запуска информационной кампании в канун Рождества, чтобы поощрить британцев потреблять меньше энергии в то время, когда правительство платит десятки миллиардов фунтов стерлингов, чтобы ограничить цены на газ и электроэнергию.
Как сообщает Financial Times, по словам Сунака, некоторые домохозяйства могли бы экономить до 500 фунтов стерлингов в год, уменьшив свои счета за электроэнергию на 15%, если бы бережнее пользовались электроприборами.
В правительстве считают, что посредством простейших мер, таких как отключение бойлеров и выключение электрических устройств в течение дня, страна может сэкономить немало электроэнергии.
Комитет по изменению климата заявил, что лишь посоветовав домохозяйствам закрывать шторы на ночь для сохранения тепла, казначейство может сэкономить от 7 до 34 млн фунтов стерлингов.
Другие страны, такие как Франция и Германия, уже начали информационные кампании по энергосбережению.

Можно ли оставить без света Украину 💡

По материалам:
УНІАН
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