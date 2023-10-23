Из-за ограничений ЕС относительно Google в Европе набирает популярность Yandex — Finance.ua

Из-за ограничений ЕС относительно Google в Европе набирает популярность Yandex Сегодня 18:30 — Технологии&Авто

Из-за ограничений ЕС относительно Google в Европе набирает популярность Yandex

В последнее время фиксируется рост популярности Yandex, вызванный антимонопольным распоряжением ЕС, заставившим Google предложить пользователям на выбор конкурирующие приложения для поиска в Интернете, работающие под управлением операционной системы Android.

Об этом сообщает Bloomberg

Как рассказали в агентстве, Yandex появляется на экране выбора, что позволяет пользователям смартфонов Android в 23 европейских странах выбрать желаемую поисковую систему.

Согласно информации на сайте Android, недавно Yandex оказался среди пятерки самых популярных поисковиков Android в Германии, Италии, Чехии и Дании.

«Настоящую обеспокоенность вызывает то, что Yandex — поисковая система с явными связями с кремлем, все еще может работать на нашем рынке ЕС», — прокомментировала член Европарламента Стефани Йон-Куртен.

Указано, что в сентябрьском обновленном списке санкций ЕС обвиняет компанию в том, что она «несет ответственность за продвижение государственных СМИ и нарративов в своих поисковых результатах, а также за снижение рейтинга и удаление контента, критически настроенного к кремлю, например контента, связанного с российской агрессивной войной против Украины».

Известно, что экран выбора в Android был разработан Google в 2019 году, с тех пор как регуляторы ЕС оштрафовали компанию на 4,34 миллиарда евро и приказали ей прекратить вытеснять конкурентов с рынка мобильного поиска.

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В частности, экран позволяет пользователям мобильных устройств Android выбирать из 5 самых популярных общих поисковых сервисов, отвечающих требованиям в их стране. Google оспаривает это решение в судах ЕС.

По данным StatCounter, несмотря на растущую популярность экрана выбора в Android, доля мобильного поиска Yandex в Европе остается на уровне около 2,8%.

Отмечено, что компания Yandex оказалась под сильным давлением в россии после полномасштабного вторжения на территорию Украины. Основатель компании Аркадий Волож попал под санкции ЕС в июне прошлого года, когда ЕС сослался на поддержку Yandex российской пропаганды и кремлевских нарративов о войне.

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При этом компания Yandex зарегистрирована в Нидерландах и торговалась на бирже Nasdaq, пока ее акции не были заморожены после вторжения. Регистрация за границей была распространенной стратегией для российских компаний, искавших иностранных инвесторов еще до полномасштабной войны против Украины.

«Усилия Yandex остаться свободными от государственного влияния стали несостоятельными на фоне репрессий кремля против онлайн-информации после вторжения. путин подписал закон, согласно которому за распространение „фейковых новостей“ о военных, которые власти считают „фейковыми“, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы», — говорится в материале.

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