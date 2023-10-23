Стало известно, куда пошли арестованные деньги из российских банков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, куда пошли арестованные деньги из российских банков

Казна и Политика
14
Украина использовала арестованные средства работавших в Украине российских банков на выплаты компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье.
Об этом председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга народа», заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Елена Шуляк рассказала в комментарии Укринформу.
«По состоянию на сегодняшний день для выплаты компенсаций мы использовали только арестованные средства российских банков, работавших на территории Украины.
Самая большая сумма была от дочки российского Сбербанка, которая работала в Украине", — указала Шуляк.
В то же время она выразила надежду, что российские активы, арестованные в других странах мира, будут передаваться Украине и направляться в том числе на выплату компенсаций украинцам.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.