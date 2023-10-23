Стало известно, куда пошли арестованные деньги из российских банков — Finance.ua

Стало известно, куда пошли арестованные деньги из российских банков Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Украина использовала арестованные средства работавших в Украине российских банков на выплаты компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга народа», заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Елена Шуляк рассказала в комментарии Укринформу.

«По состоянию на сегодняшний день для выплаты компенсаций мы использовали только арестованные средства российских банков, работавших на территории Украины.

Самая большая сумма была от дочки российского Сбербанка, которая работала в Украине", — указала Шуляк.

В то же время она выразила надежду, что российские активы, арестованные в других странах мира, будут передаваться Украине и направляться в том числе на выплату компенсаций украинцам.

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