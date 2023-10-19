российскую «дочку» Google признали банкротом — Finance.ua

российскую «дочку» Google признали банкротом Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

российскую «дочку» Google признали банкротом

Арбитражный суд москвы 18 октября признал банкротом российскую «дочку» компании Google — ООО «Гугл».

Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс».

Первоначальную процедуру банкротства в «Гугле» в ноябре 2022 года ввел Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

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Требования к компании заявили кредиторы, размер требований составляет около 53,6 млрд рублей ($5,5 млн). Около 32,8 млрд рублей требует медиахолдинг «Царьград».

Ограничение на использование средств по решению судов объясняют также тем, что российская дочка блокировала YouTube-каналы российских пользователей.

ООО «Гугл» обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве в июне 2022 года.

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Економічна Правда По материалам:

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