Google начала переводить пользователей с паролей на ключи доступа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google начала переводить пользователей с паролей на ключи доступа

Фондовый рынок
30
Google пытается убедить пользователей в том, что ключи доступа безопаснее традиционных паролей. До недавнего времени при регистрации Google-аккаунта пользователям предлагалось придумать пароль. С 10 октября американская компания начала предлагать по умолчанию создать ключ доступа для более быстрого входа.
В Google ключи доступа позиционируют как удобную альтернативу паролям. При выборе ключа доступа как метода аутентификации пользователи смогут использовать для входа в свои аккаунты отпечатки пальцев, селфи или PIN-код.
На данный момент пользователям все еще доступна возможность использования традиционных паролей. Кроме того, они могут заблокировать использование ключей доступа. Для этого достаточно выбрать в настройках профиля опцию «Не запрашивать пароль».
В течение года Google ввела ключи доступа в Chrome, Cloud и Workspace. С порядком создания ключа доступа можно ознакомиться здесь.
По материалам:
prostomob
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.