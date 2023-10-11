Google начала переводить пользователей с паролей на ключи доступа — Finance.ua

Google начала переводить пользователей с паролей на ключи доступа
Google пытается убедить пользователей в том, что ключи доступа безопаснее традиционных паролей. До недавнего времени при регистрации Google-аккаунта пользователям предлагалось придумать пароль. С 10 октября американская компания начала предлагать по умолчанию создать ключ доступа для более быстрого входа.
В Google ключи доступа позиционируют как удобную альтернативу паролям. При выборе ключа доступа как метода аутентификации пользователи смогут использовать для входа в свои аккаунты отпечатки пальцев, селфи или PIN-код.
На данный момент пользователям все еще доступна возможность использования традиционных паролей. Кроме того, они могут заблокировать использование ключей доступа. Для этого достаточно выбрать в настройках профиля опцию «Не запрашивать пароль».
В течение года Google ввела ключи доступа в Chrome, Cloud и Workspace. С порядком создания ключа доступа можно ознакомиться здесь.
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