россия увеличивает расходы на войну против Украины, — аналитики Минобороны Британии — Finance.ua
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россия увеличивает расходы на войну против Украины, — аналитики Минобороны Британии

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Россия все активнее сосредотачивает расходы своего бюджета на финансировании войны против Украины.
Как сообщают аналитики Министерства обороны Великобритании, предложенный государственный бюджет страны-агрессора на 2024 год предусматривает увеличение запланированных расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с бюджетом на 2023 год.
Таким образом, расходы на оборону в рф в 2024 году составят около 6% ВВП. При этом расходы на образование и здравоохранение в россии будут заморожены на уровне 2023 г., что означает реальное сокращение из-за инфляции.
При этом россии придется выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение для растущего числа раненых и семей погибших оккупантов.
«Более половины солдат, получивших достаточно тяжелые ранения, требующие длительного лечения, потеряли конечности, а каждый пятый из них нуждается в ампутации верхних конечностей», — указывают аналитики, ссылаясь на слова заместителя министра труда россии Алексея Вовченко.
Эксперты отмечают, что увеличение военных расходов приведет к инфляционному давлению в россии. Также постоянное увеличение военных расходов усилит финансовое давление на российский бизнес.
«Любое существенное сокращение военных расходов в будущем, вероятно, приведет к устранению главного двигателя российской экономической активности в условиях санкций», — считают эксперты.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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