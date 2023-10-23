россия увеличивает расходы на войну против Украины, — аналитики Минобороны Британии Сегодня 14:34

Россия все активнее сосредотачивает расходы своего бюджета на финансировании войны против Украины.

Как сообщают аналитики Министерства обороны Великобритании, предложенный государственный бюджет страны-агрессора на 2024 год предусматривает увеличение запланированных расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с бюджетом на 2023 год.

Таким образом, расходы на оборону в рф в 2024 году составят около 6% ВВП. При этом расходы на образование и здравоохранение в россии будут заморожены на уровне 2023 г., что означает реальное сокращение из-за инфляции.

При этом россии придется выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение для растущего числа раненых и семей погибших оккупантов.

«Более половины солдат, получивших достаточно тяжелые ранения, требующие длительного лечения, потеряли конечности, а каждый пятый из них нуждается в ампутации верхних конечностей», — указывают аналитики, ссылаясь на слова заместителя министра труда россии Алексея Вовченко.

Эксперты отмечают, что увеличение военных расходов приведет к инфляционному давлению в россии. Также постоянное увеличение военных расходов усилит финансовое давление на российский бизнес.

«Любое существенное сокращение военных расходов в будущем, вероятно, приведет к устранению главного двигателя российской экономической активности в условиях санкций», — считают эксперты.

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УНІАН По материалам:

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