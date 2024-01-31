Итальянский регулятор обвинил OpenAI в нарушении законов ЕС — Finance.ua

Итальянский регулятор обвинил OpenAI в нарушении законов ЕС Сегодня 03:49 — Фондовый рынок

Итальянский регулятор обвинил OpenAI в нарушении законов ЕС

Инструменты и методы сбора данных о пользователях сервиса генеративного искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT, принадлежащего компании OpenAI, нарушают законы Италии об охране персональных данных.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на выводы Итальянской службы защиты данных (DPA).

Как отмечает TechCrunch, OpenAI грозит по меньшей мере многомиллионный штраф.

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Выводы регулятора опубликованы после расследования, начатого в отношении сервиса в марте 2023 года.

Регулятор не приводит подробностей, но заявляет, что собранные данные позволяют указать одно или несколько нарушений законодательства ЕС.

У OpenAI есть 30 дней на то, чтобы ответить на претензии надзорного органа. Компании грозит штраф в €20 млн или 4% годового оборота.

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Кроме того, DPA потребует от OpenAI внесения изменений в способы обработки данных, угрожая прекращением услуг в ЕС.

Основные претензии DPA — утечка персональных данных и проблемы с безопасностью детей.

Регулятор заявляет об отсутствии правового основания для сбора и обработки данных для обучения алгоритмам ChatGPT.

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В ответ на решение DPA OpenAI заявила, что ее методы сбора информации соответствуют GDPR и другим законам о конфиденциальности.

«Мы принимаем дополнительные меры по защите данных и конфиденциальности пользователей. Мы хотим, чтобы наш ИИ узнавал о мире, а не о частных лицах. Мы активно работаем над уменьшением количества персональных данных, обучая наши системы, например ChatGPT, которая также отклоняет запросы на конфиденциальную информацию о людях», — говорится в комментарии OpenAI.

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Напомним, 31 марта прошлого года Итальянская служба защиты конфиденциальности заблокировала чат-бот ChatGPT. Регулятор обвинил ИИ-сервис в незаконном сборе личных данных и начал расследование против OpenAI.

Власти Италии заявляли, что OpenAI использовала персональные данные для обучения ChatGPT, что вызывает вопросы соблюдения GDPR.

В начале мая OpenAI сообщила, что выполнила требования итальянского регулятора, что позволило возобновить работу ChatGPT на территории страны.

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