ИИ может быть последним изобретением человечества — бывший директор OpenAI — Finance.ua
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ИИ может быть последним изобретением человечества — бывший директор OpenAI

Технологии&Авто
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ИИ может быть последним изобретением человечества — бывший директор OpenAI
ИИ может быть последним изобретением человечества — бывший директор OpenAI
Во время последнего интервью бывший исполнительный директор американской научно-исследовательской организации OpenAI Зак Касс рассказал, как, по его мнению, искусственный интеллект спасет мир. Он настолько верит в эту идею, что минувшей осенью покинул OpenAI, чтобы «поддержать революцию искусственного интеллекта», став кем-то вроде самопровозглашенного пиар-агента ИИ.
«ИИ — это не гибель и мрак, будущее не антиутопическое и постапокалиптическое, а яркое и исполненное радости», — говорит Касс.
Самопровозглашенный «футурист искусственного интеллекта» считает, что люди в развитых странах «в конечном итоге будут работать гораздо меньше». А в более бедных странах, по его мнению, «у каждого ребенка будет учитель, работающий на базе ИИ», хотя если ИИ уже проник на рабочие места в развитых странах, не совсем ясно, что они могут делать с этим продвинутым образованием.
«Я не встречал человека в области ИИ, которого я уважал бы, который не признавал бы тот факт, что ИИ может быть последней технологией, которую когда-либо изобрели люди. И с этого момента ИИ будет просто двигать человечество с исключительной скоростью».
По материалам:
t4.com.ua
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