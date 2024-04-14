Использование гаджетов за рулем: какой штраф предусмотрен — Finance.ua

Использование гаджетов за рулем: какой штраф предусмотрен Сегодня 17:09 — Личные финансы

Использование гаджетов за рулем: какой штраф предусмотрен

Отвлекаясь на телефон во время управления транспортным средством, водитель, в первую очередь, создает опасность для себя. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Об этом сообщает патрульная полиция.

«Использование телефона за рулем — это, прежде всего, опасность для водителя и других участников дорожного движения, поскольку невнимательность на дороге может привести к авариям», — говорится в сообщении.

Однако указано, что пользоваться средствами связи можно, но с помощью специальной гарнитуры, позволяющей не отвлекаться от вождения.

В полиции напомнили, что за такое правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 122 (Пользование при движении транспортного средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук) КУоАП.

За использование телефона во время вождения могут выписать штраф в размере 510 гривен.

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Напомним, в Раде предлагают существенно повысить штрафы водителям.

В частности, зарегистрирован законопроект, который предусматривает наложение штрафа в размере от 100 до 150 минимумов доходов граждан (1700 грн — 2550 грн) и лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года.

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