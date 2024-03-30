Более половины украинцев поддерживают введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч (инфографика) — Finance.ua

Более половины украинцев поддерживают введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч (инфографика) Сегодня 11:03 — Личные финансы

Более половины украинцев поддерживают введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч (инфографика)

Более половины украинцев (56,6%) поддержали введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч вместо действующих сейчас 20 км/ч.

Об этом говорится в исследовании Центра демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) в рамках кампании «За безопасные дороги».

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По данным исследования, особенно чувствительным этот вопрос оказался для молодежи и людей старше 65 лет.

Такое решение поддержали 72% молодежи и 62% людей старше 65 лет.

В частности, более половины украинцев считают дороги в стране опасными для водителей (60,8%) и пешеходов (57,2%).

Полностью или скорее безопасными дороги для водителей считают 35,9% опрошенных, а для пешеходов — 41,2%.

Основные проблемы на дорогах

Опрос показал, что украинцы считают самыми большими проблемами управление в состоянии алкогольного опьянения (39%) и превышение скорости (30%). Среди прочих — состояние автомобилей и пренебрежение ремнями безопасности.

Напомним, патрульная полиция увеличила количество приборов TruCAM и участков, на которых будут измеряться скорость.

Отмечается, что места определили в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушений водителями установленных ограничений скорости движения.

The Village Україна По материалам:

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