Исландия ввела 4-дневную рабочую неделю: каковы последствия для экономики — Finance.ua

Исландия ввела 4-дневную рабочую неделю: каковы последствия для экономики Сегодня 11:19 — Мир

Исландия ввела 4-дневную рабочую неделю: каковы последствия для экономики, Фото: freepik

Исландия послужила примером успешного внедрения четырехдневной рабочей недели без уменьшения зарплат. Это изменение положительно сказалось как на экономике страны, так и на благосостоянии граждан.

Об этом свидетельствует исследование Института социальных наук Исландии.

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Отмечается, что исландская экономика превосходит большинство европейских стран после общенационального введения сокращенной рабочей недели без потери зарплаты.

Как изменения повлияли на экономику страны

Между 2020 и 2022 годами более половины работников в стране согласились на предложение сократить рабочую неделю. Сейчас эта цифра еще больше.

В прошлом году экономический рост Исландии стал быстрее, чем в большинстве европейских стран, а уровень безработицы остался одним из самых низких в Европе.

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«Это исследование демонстрирует настоящую историю успеха: более короткая рабочая неделя значительно распространилась в Исландии… и экономика сильна по ряду показателей», — сказал исследователь Гудмундур Харальдссон.

Уровень удовлетворенности работников

Около 62% работников, перешедших на 4-дневную рабочую неделю, говорят, что сейчас более удовлетворены своим рабочим временем, чем это было прежде.

В то же время 97% работников считают, что более короткая рабочая неделя облегчила баланс между работой и личной жизнью или, по крайней мере, сохранила ее.

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В двух больших экспериментах, проведенных между 2015 и 2019 годами, работники государственного сектора в Исландии работали 35—36 часов в неделю без уменьшения зарплаты.

Многие участники раньше работали по 40 часов в неделю. К эксперименту привлекли 2 500 человек — более 1% трудоспособного населения.

Исследователи обнаружили, что их производительность осталась такой же или даже возросла, тогда как самочувствие работников значительно улучшилось.

Напомним, в 2024 году одна из люксембургских компаний ввела четырехдневную рабочую неделю. В настоящее время ее продажи выросли почти на 50%.

theБабель По материалам:

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