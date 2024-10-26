Искусственный интеллект Grok в соцсети X сможет обучаться на сообщениях пользователей — Finance.ua
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Искусственный интеллект Grok в соцсети X сможет обучаться на сообщениях пользователей

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект Grok в соцсети X сможет обучаться на сообщениях пользователей
Искусственный интеллект Grok в соцсети X сможет обучаться на сообщениях пользователей
Соцсеть X обновила условия предоставления услуг, которые в следующем месяце позволят чатботам с искусственным интеллектом Grok использовать посты пользователей для тренировки своих ИИ моделей.
Об этом сообщает CNN.

Что предусматривают новые условия

В новых условиях предоставления услуг, которые вступят в силу 15 ноября, говорится, что пользователи, распространяя или публикуя контент, предоставляют соцсети «не эксклюзивную, бесплатную лицензию на то, чтобы сделать контент доступным» для всех.
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Эти условия включают в себя право анализировать любой контент, в том числе, например, для онлайн-обучения и искусственного интеллекта.
Как объясняет издание, это будет автоматически означать, что пользователи соглашаются с тем, что X может использовать их данные для обучения своих ИИ моделей. Использование контента для обучения ИИ стало главной проблемой в связи с развитием технологий.
На X художники и другие люди творческих профессий озабочены тем, что их работы используются — и не только в соцсети — для обучения компьютеров, которые однажды могут полностью заменить людей. Некоторые пользователи заявили, что они уже начали удалять фотографии со своих страниц.
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Чат-бот с искусственным интеллектом Grok уже попадал в споры, начиная от распространения ложной информации о выборах 2024 года и заканчивая созданием графических фейковых изображений известных политиков, демонстрирующих насильственные действия.
До последнего обновления условий предоставления услуг пользователи X могли отказаться от обмена данными, перейдя к «настройкам», а затем к «конфиденциальности и безопасности».
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Под заголовком «Обмен данными и персонализация» есть вкладка «Grok», где пользователи могут снять галочку, позволяющую платформе использовать их данные для обучения ИИ.
Ранее X заявляла, что сообщения из частных аккаунтов не будут использоваться для обучения Grok. Но в новых условиях предоставления услуг нет разницы между типами аккаунтов.
По материалам:
Укрінформ
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