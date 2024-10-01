Twitter потеряла почти 80% стоимости после приобретения Илоном Маском — Finance.ua

Twitter потеряла почти 80% стоимости после приобретения Илоном Маском Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Twitter потеряла почти 80% стоимости после приобретения Илоном Маском

Fidelity Investments, одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире, изменила свою оценку стоимости X (ранее Twitter).

Fidelity Investments инвестировала в X через фонд Blue Chip Fund 19,66 миллионов долларов. На данный момент компания оценивает свою долю в X примерно в 4,19 миллиона долларов, пишет TechCrunch.

Следовательно, компания уменьшила оценочную стоимость компании на 78,7% - до примерно в 9,4 миллиарда долларов. Это менее четверти от цены в 44 миллиарда долларов, которую миллиардер Илон Маск заплатил, когда приобрел платформу, тогда известную как Twitter.

Это не первый случай, когда Fidelity меняет оценку стоимости своих акций. В конце июля компания оценила их в 5,5 миллионов долларов.

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Напомним, одним из основных источников доходов X является продажа рекламы. За время, пока соцсетью владеет Илон Маск, количество отказов от размещения рекламы на этой платформе выросло до рекордного уровня.

НВ По материалам:

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