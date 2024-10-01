Twitter потеряла почти 80% стоимости после приобретения Илоном Маском — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Twitter потеряла почти 80% стоимости после приобретения Илоном Маском

Фондовый рынок
18
Twitter потеряла почти 80% стоимости после приобретения Илоном Маском
Twitter потеряла почти 80% стоимости после приобретения Илоном Маском
Fidelity Investments, одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире, изменила свою оценку стоимости X (ранее Twitter).
Fidelity Investments инвестировала в X через фонд Blue Chip Fund 19,66 миллионов долларов. На данный момент компания оценивает свою долю в X примерно в 4,19 миллиона долларов, пишет TechCrunch.
Читайте также
Следовательно, компания уменьшила оценочную стоимость компании на 78,7% - до примерно в 9,4 миллиарда долларов. Это менее четверти от цены в 44 миллиарда долларов, которую миллиардер Илон Маск заплатил, когда приобрел платформу, тогда известную как Twitter.
Это не первый случай, когда Fidelity меняет оценку стоимости своих акций. В конце июля компания оценила их в 5,5 миллионов долларов.
Читайте также
Напомним, одним из основных источников доходов X является продажа рекламы. За время, пока соцсетью владеет Илон Маск, количество отказов от размещения рекламы на этой платформе выросло до рекордного уровня.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.