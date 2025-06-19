Исчисление пенсии: обязательно ли предоставлять справку о заработной плате до 2000 года — Finance.ua
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Исчисление пенсии: обязательно ли предоставлять справку о заработной плате до 2000 года

Личные финансы
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Исчисление пенсии: обязательно ли предоставлять справку о заработной плате до 2000 года
Исчисление пенсии: обязательно ли предоставлять справку о заработной плате до 2000 года
При начислении пенсии учитывается заработок человека за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, по данным реестра застрахованных лиц.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнили все детали.
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Однако по желанию заявителя может подаваться справка о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года.
Пример
Если в этот период была высокая зарплата или имела место работа по совместительству, при наличии соответствующих справок будет учтена зарплата и за период до 1 июля 2000 года.
Когда обязательно предоставляется
Справка подается только в случае, если после 1 июля 2000 года лицо получило менее 5 лет страхового стажа.
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Где взять справку

Справку о заработной плате выдает предприятие, учреждение или организация, где работал человек, на основании лицевых счетов, платежных сведений или других документов о начисленной заработной плате. Такую справку может предоставить правопреемник предприятия, учреждения, организации или архивное учреждение.
Если зарплата за период до июля 2000 года невысокая по сравнению с заработной платой после этой даты, то она будет учтена, однако не повлияет на начисление пенсии.
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Кстати, напомним, что на размер пенсии влияют на различные обстоятельства, об изменении которых необходимо своевременно сообщать органам Пенсионного фонда Украины. Если такая информация не будет предоставлена, то пенсионеру непременно придется возвращать эти средства.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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