Каким пенсионерам придется вернуть часть пенсий: как это сделать — Finance.ua

Каким пенсионерам придется вернуть часть пенсий: как это сделать Сегодня 14:00 — Страхование

Каким пенсионерам придется вернуть часть пенсий: как это сделать

Некоторые пенсионеры в Украине должны вернуть часть пенсии.

Разъяснило ситуацию Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

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Напомним, что на размер пенсии влияют на разные обстоятельства. Но об их изменении необходимо своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда Украины.

Если такая информация не будет предоставлена, то пенсионеру непременно придется возвращать эти средства.

Что влияет на размер пенсии:

трудоустройство пенсионера или занятие предпринимательской деятельностью, увольнение пенсионера с работы или прекращение предпринимательской деятельности (необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышение, предусмотренные только неработающим пенсионерам);

трудоустройство пенсионера, получающего пенсию по выслуге лет, на работу по специальности, что дает право на назначение такого вида пенсии (в этом случае выплата пенсии по выслуге лет прекращается);

смена местности проживания (установленные специальные надбавки при выезде в другую местность могут быть прекращены);

изменение статуса (лишение статуса ветерана войны определенной категории);

изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии (например, при трудоустройстве пенсионера, который получает надбавку на содержание ребенка до 18 лет, выплата такой надбавки должна быть прекращена; при прекращении обучения или перевода с дневной на другую форму ребенок умершего кормильца теряет право на соответствующий вид пенсии).

Что делать

О таких изменениях Пенсионный фонд Украины можно проинформировать лично, обратившись в ближайший сервисный центр.

Или сделать это онлайн — подать соответствующее заявление через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФ.

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Другие обстоятельства

У переплате пенсионных выплат могут привести другие обстоятельства. Например, предоставление работодателем недостоверных сведений о размере заработной платы или продолжительности стажа.

Как взимаются средства

Эта сумма пенсий, выплаченная излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или же предоставления работодателем недостоверных данных о работнике, в соответствии с законом могут быть возвращены добровольно или взимаются на основании решений органов ПФ или в судебном порядке.

Ранее мы писали, что в Украине 36,2% пенсионеров, а это более 3,7 млн ​​человек, получают выплаты менее 4 тысяч гривен. Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По состоянию на 1 апреля средний размер пенсионной выплаты увеличился до 6341,11 грн (это на 9,5% больше по сравнению с 1 января (5789,05 грн) и на 10,5% - с аналогичной датой прошлого года (5743,28 грн)).

Справка Finance.ua:

Как сообщал Пенсионный Фонд Украины, 25 апреля 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, за март 2025 года. Он составляет 19 430 гривен 52 копейки.

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