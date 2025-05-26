Какие доплаты к пенсии можно получить после 65 лет — Finance.ua

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Какие доплаты к пенсии можно получить после 65 лет

Личные финансы
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Какие доплаты к пенсии можно получить после 65 лет
Какие доплаты к пенсии можно получить после 65 лет
В Украине для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты, определенной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который определен законом.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.
Право на перерасчет имеют неработающие пенсионеры:
  • которые достигли 65 лет;
  • получают пенсию, назначенную в соответствии с законом № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а именно: по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца, по выслуге лет;
  • при наличии страхового стажа у мужчин 35 лет, а у женщин — 30 лет;
  • в случае, если размер пенсии по возрасту с учетом доплаты к прожиточному минимуму не превышает 40% минимальной заработной платы, которая определена законом «О государственном бюджете Украины».
Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.
В ПФУ объяснили, что с 1 января 2024 года минимальная пенсия для украинцев от 65 лет составляла 2 840 грн, с 1 апреля — 3 200 гривен.
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«Однако фактическая сумма пенсионной выплаты для лиц, достигших возраста 65 лет, с учетом доплаты, определенной постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2025 года № 209 „Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году“ с 1 марта 2025 года составляет 3758,00 грн», — говорится в сообщении.
В Фонде подчеркнули, что пенсии лицам, достигшим 65 лет, перечисляются в автоматическом режиме без личного обращения граждан.

Справка Finance.ua:

  • в Украине 36,2% пенсионеров, а это более 3,7 млн ​​человек, получают выплаты менее 4 тыс. гривен, из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — и вовсе менее 3 тыс. гривен;
  • как сообщали в Минсоцполитики, в 2025 году, по состоянию на данный момент, не планируется дополнительных повышений или пересмотров пенсий;
  • пенсионеры, временно находящиеся за границей, имеют право получить свою пенсию из Украины, даже если не получали ее несколько лет, при условии выполнения определенных требований. Как это сделать — рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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