Инвесторы из рф не могут получить выплаты по евробондам беларуси — Finance.ua

Инвесторы из рф не могут получить выплаты по евробондам беларуси Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Инвесторы из рф не могут получить выплаты по евробондам беларуси

российские инвесторы не могут получить выплаты по еврооблигациям Беларуси. Объем недополученных платежей оценивается в $500 млн.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местных инвестиционных банкиров.

В российской Ассоциации владельцев облигаций (АВО) отметили, что точную цифру назвать сложно, поскольку у Минфина беларуси нет всех реестров конечных владельцев евробондов.

Министерство финансов беларуси 28 февраля погасило евробонды страны на $800 млн, в то же время по ним был выплачен купон на $27,5 млн. Также в конце февраля произошли купонные выплаты по трем выпускам на $57,2 млн.

В настоящее время в обращении остаются четыре выпуска белорусских евробондов в размере $2,45 млрд. Они размещались в 2017-2022 годах, их андеррайтерами были Citibank и Raiffeisen Bank International (RBI).

В Минфине рф заявили, что "порядок перечисления средств по ценным бумагам беларуси регулируется законом этой страны, а также эмиссионной документацией выпусков ценных бумаг и находится вне регулирования российского законодательства.

При этом в апреле прошлого года из-за санкций Нацбанк беларуси принял решение о выплате обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях, а международные банки, обслуживавшие платежи по этим бумагам, прекратили это делать. Следовательно, выплаты производятся на отдельный банковский счет, открытый в Беларусьбанке.

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Согласно введенным властями беларуси правилам, чтобы получить выплаты, необходимо открыть счет в белорусском банке и выполнить ряд других формальностей.

Однако открыть счет в белорусском банке можно только по личному обращению, отмечает адвокат Балтийской коллегии адвокатов им. Анатолия Собчака Елена Менде.

«Кроме того, при взаимодействии с депозитарием, особенно если представлены документы иностранного происхождения или есть сомнения в правильности заполнения любых граф, заявления могут рассматриваться очень долго», — уточнила она.

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В результате процесс может завершиться отказом только потому, что оперативное толкование норм отсутствует на уровне госрегулирования, а опыта подобных операций нет, добавила юрист.

В АВО утверждают, что сейчас Минфин беларуси находится на стадии формирования нового порядка идентификации инвесторов и получения ими выплат, поскольку его прежние инструкции утратили актуальность.

Однако, как отметили в ассоциации, ряд инвесторов полностью выполнили условия (они предоставили выписки, открыли счет в белорусском банке и т.п.), но выплат так и не получили.

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Фінансовий клуб По материалам:

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