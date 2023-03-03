Инвесторы из рф не могут получить выплаты по евробондам беларуси — Finance.ua
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Инвесторы из рф не могут получить выплаты по евробондам беларуси

Фондовый рынок
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Инвесторы из рф не могут получить выплаты по евробондам беларуси
Инвесторы из рф не могут получить выплаты по евробондам беларуси
российские инвесторы не могут получить выплаты по еврооблигациям Беларуси. Объем недополученных платежей оценивается в $500 млн.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местных инвестиционных банкиров.
В российской Ассоциации владельцев облигаций (АВО) отметили, что точную цифру назвать сложно, поскольку у Минфина беларуси нет всех реестров конечных владельцев евробондов.
Министерство финансов беларуси 28 февраля погасило евробонды страны на $800 млн, в то же время по ним был выплачен купон на $27,5 млн. Также в конце февраля произошли купонные выплаты по трем выпускам на $57,2 млн.
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В настоящее время в обращении остаются четыре выпуска белорусских евробондов в размере $2,45 млрд. Они размещались в 2017-2022 годах, их андеррайтерами были Citibank и Raiffeisen Bank International (RBI).
В Минфине рф заявили, что "порядок перечисления средств по ценным бумагам беларуси регулируется законом этой страны, а также эмиссионной документацией выпусков ценных бумаг и находится вне регулирования российского законодательства.
При этом в апреле прошлого года из-за санкций Нацбанк беларуси принял решение о выплате обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях, а международные банки, обслуживавшие платежи по этим бумагам, прекратили это делать. Следовательно, выплаты производятся на отдельный банковский счет, открытый в Беларусьбанке.
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Согласно введенным властями беларуси правилам, чтобы получить выплаты, необходимо открыть счет в белорусском банке и выполнить ряд других формальностей.
Однако открыть счет в белорусском банке можно только по личному обращению, отмечает адвокат Балтийской коллегии адвокатов им. Анатолия Собчака Елена Менде.
«Кроме того, при взаимодействии с депозитарием, особенно если представлены документы иностранного происхождения или есть сомнения в правильности заполнения любых граф, заявления могут рассматриваться очень долго», — уточнила она.
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В результате процесс может завершиться отказом только потому, что оперативное толкование норм отсутствует на уровне госрегулирования, а опыта подобных операций нет, добавила юрист.
В АВО утверждают, что сейчас Минфин беларуси находится на стадии формирования нового порядка идентификации инвесторов и получения ими выплат, поскольку его прежние инструкции утратили актуальность.
Однако, как отметили в ассоциации, ряд инвесторов полностью выполнили условия (они предоставили выписки, открыли счет в белорусском банке и т.п.), но выплат так и не получили.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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