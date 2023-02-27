Импортозаместили: фейковая «IKEA» из беларуси заходит на российский рынок — Finance.ua

Импортозаместили: фейковая «IKEA» из беларуси заходит на российский рынок Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Белорусская компания Swed House, которая занимается продажей подделок на товары от шведской компании IKEA, откроется в россии.

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, Российский союз торговых центров подписал соглашение о сотрудничестве с белорусской компанией Swed House.

Информируют, что к концу 2023 года в Москве может открыться до 10 магазинов Swed House, а в ближайшие годы — до 50 по всей россии.

Примечательно, что эта белорусская компания не просто занимается продажей товаров для дома, внешне похожих на товары IKEA, но и пытается обманом заставить покупателей думать, что продукция оригинальная. К примеру, хотя, очевидно, к шведскому мебельному гиганту белорусская компания отношения не имеет, она не стесняясь указывает на своем логотипе «Шведский дом IKEA».

Справка Finance.ua:

В июне 2022 года одна из крупнейших торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA объявила о полном выходе из россии из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

Остатки товаров были распроданы, после чего магазины закрылись. Накануне закрытия россияне бросились в магазины и устраивали там настоящие битвы за мебель и товары для дома.

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УНІАН По материалам:

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