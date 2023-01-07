Имущество иностранных инвесторов в Беларуси экспроприируют — Finance.ua
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Имущество иностранных инвесторов в Беларуси экспроприируют

Мир
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, определяющий порядок экспроприации имущества иностранных физических и юридических лиц.
Согласно документу, собственность иностранных инвесторов может быть изъята в пользу белорусского государства из-за «недружественных действий», пишет российский Коммерсант.
При этом перечень таких недружественных действий в документе не приводится.
В указе уточняется, что власти Беларуси планируют изымать деньги, ценные бумаги, имущественные права и «другое имущество», принадлежащее иностранным гражданам и компаниям. Необходимость таких мер объясняется «угрозами национальным интересам» Беларуси.
Напомним, Центральный банк россии считает маловероятным возвращение заблокированных за границей из-за санкций активов российских банков.
«Перспективы возврата этих активов кажутся крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы», — отмечается в документе.
Банк россии объяснил отсутствие в регулировании особых подходов к заблокированным активам тем, что «эта проблема в подобных масштабах является новой для банков».
Учитывая это, ЦБ рф планирует предоставить банкам рассрочку на 10 лет — до конца 2032 года — для создания резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам.
По материалам:
Фінансовий клуб
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