Центробанк беларуси исключает евро из корзины валют — Finance.ua
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Центробанк беларуси исключает евро из корзины валют

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Центробанк беларуси исключает евро из корзины валют
Центробанк беларуси исключает евро из корзины валют
Национальный банк беларуси исключает евро из корзины валют с 12 декабря. Его долю заменят российским рублем.
Об этом пишет Наша Нива со ссылкой на заявление Центробанка рб.
В Нацбанке беларуси объяснили исключение евро из валютной корзины увеличением объемов внешней торговли с рф и Китаем и расширением использования валют этих стран во внешнеторговых операциях, а также одновременным сокращением торговли со странами ЕС и расчетов в евро.
В этих условиях изменилась структура торговых операций ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Произошел рост объемов сделок с российским рублем и их доли в общем объеме операций фондового рынка при одновременном уменьшении объема и удельного веса сделок с евро", — заявили в Центробанке.
После исключения евро из корзины валют доля российского рубля займет 60%, доллара — 30%, китайского юаня — 10%.
С 15 июля 2022 года корзина валют была следующая: российский рубль — 50%, доллар — 30%, евро — 10%, китайский юань — 10%.
«В то же время, торги евро на белорусской валютно-фондовой бирже будут продолжаться, а официальный курс белорусского рубля к евро будет определяться на основе информации о кросс-курсе евро к доллару на международных финансовых рынках», — заявили в регуляторе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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